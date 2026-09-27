Δέκα εμπειρογνώμονες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) συνεχίζουν την αυτοψία για τα αίτια της τραγωδίας στην Πλάκα, ενώ καίριες απαντήσεις αναμένονται από την ιατροδικαστική εξέταση στις έξι σορούς που εντοπίστηκαν στα συντρίμμια.

Η περιοχή όπου σημειώθηκε η φονική έκρηξη περιφρουρείται, ενώ αναμένεται και αυτοψία σε παρακείμενα κτίρια.

Η διαρροή φυσικού αερίου φαίνεται πως είναι το επικρατέστερο σενάριο της φονικής έκρηξης, που, σύμφωνα με πληροφορίες, έγινε στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου, όπου υπήρχε αυτόνομος λέβητας. Σύμφωνα όμως με την Πυροσβεστική, δεν υπήρξαν καταγγελίες για οσμή στην περιοχή το προηγούμενο διάστημα.

«Υπάρχουν πραγματογνώμονες που συλλέγουν τα στοιχεία, όλα τα ευρήματα έχει οριστεί να πάνε σε συγκεκριμένο χώρο και οι πρώτες ενδείξεις δείχνουν ότι οφείλεται σε αέριο», επεσήμανε σε δηλώσεις του ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

Δεν υπήρξε καταγγελία για οσμή

«Επειδή αναφέρθηκε οσμή αερίου, στον τόπο του συμβάντος ζητήθηκε, και προσήλθαν στο σημείο, υπάλληλοι της εταιρείας Enaon EDA, η οποία μάλιστα έχει εκδώσει σχετική ανακοίνωση. Τονίζεται ότι, πριν από την έκρηξη, στο Πυροσβεστικό Σώμα δεν γνωστοποιήθηκε κάποια καταγγελία για οσμή αερίου στην περιοχή», επεσήμανε από την πλευρά του ο Βασίλης Βαθρακογιάννης, Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού – Επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος.

«Εκτιμούν ότι έγινε από φυσικό αέριο. Το κτίριο δεν ήταν σύγχρονο, είχε μεγάλη τρωτότητα, δεν είχε φέροντα οργανισμό, είχε τούβλα τα οποία μόνα τους είναι πολύ ευαίσθητα σε μία τέτοια διαδικασία», δήλωσε από την πλευρά του ο Ευθύμης Λέκκας, Πρόεδρος ΟΑΣΠ.

Αύριο, Δευτέρα οι αναλυτικοί έλεγχοι της Πολεοδομίας για τη στατικότητα των γειτονικών κτιρίων

Περισσότερο αναλυτικοί έλεγχοι αναμένεται να πραγματοποιηθούν από τη Δευτέρα, προκειμένου να αποτυπωθεί με μεγαλύτερη ακρίβεια το μέγεθος των ζημιών και να αξιολογηθεί η κατάσταση των παρακείμενων κατασκευών.

Κλιμάκιο της Πολεοδομίας του Δήμου Αθηναίων, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ERTNews παραμένει στην περιοχή και πραγματοποίησε έναν πρώτο έλεγχο, δίνοντας παράλληλα οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να εξελιχθούν οι εργασίες στα χαλάσματα.