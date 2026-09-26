Τραγικός επίλογος από την κατάρρευση του κτιρίου στην Πλάκα, αφού πριν λίγη ώρα εντοπίστηκαν και οι δύο τελευταίες σοροί μέσα στα συντρίμμια, με αποτέλεσμα τα θύματα της έκρηξης να ανέρχονται πλέον σε έξι.

Σύμφωνα με τις έως τώρα εκτιμήσεις, μετά την απομάκρυνση και τον έλεγχο των συντριμμιών από τους δύο ορόφους, έχει απομείνει ένας χώρος περίπου 20 τετραγωνικών μέτρων, όπου τα μπάζα φτάνουν σε ύψος περίπου 2 έως 2,5 μέτρων.

Στο σημείο επιχειρούν, 30 Πυροσβέστες με 6 οχήματα εκ των οποίων δύο ειδικά διασωστικά οχήματα της 1ης ΕΜΑΚ καθώς και 3 σκύλοι έρευνας διάσωσης ενώ παραμένει κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού.

Ο Δήμος Αθηναίων συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με μηχανήματα έργου για την απομάκρυνση των υλικών ενώ δυνάμεις της ΕΛΑΣ και του ΕΚΑΒ παραμένουν στο σημείο.

Εκτεταμένες ζημιές σε κτήρια και οχήματα

Το ωστικό κύμα προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες και επιχειρήσεις σε ολόκληρο το οικοδομικό τετράγωνο, αλλά και σε παράπλευρες οδούς.

Σπασμένα τζάμια, παράθυρα και παντζούρια έχουν καταγραφεί σε αρκετά ακίνητα της περιοχής, ενώ ζημιές υπέστησαν και αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα επί της οδού Λυσικράτους.

Παράλληλα, έχουν πραγματοποιηθεί αυτοψίες στα γειτονικά κτήρια από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων.