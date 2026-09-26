Θλίψη προκαλούν οι λεπτομέρειες για τα θύματα της έκρηξης που σημειώθηκε σε σπίτι στην Πλάκα.

Άνδρες της ΕΜΑΚ μπήκαν στα χαλάσματα και μετά από περίπου 24 ώρες εντόπισαν καταπλακωμένους δύο ηλικιωμένους που έμεναν μόνιμα στο κτίριο και δύο ζευγάρια τουριστών. Το ένα θα γιόρταζε τον μήνα του μέλιτος και το άλλο, σε λίγο καιρό, θα έπαιρνε στα χέρια του το πρώτο του παιδί. Όμως, κανείς δεν τα κατάφερε.

Σύμφωνα με το Star, ανάμεσα στα έξι θύματα, τέσσερις Αμερικανοί υπήκοοι, αλβανικής καταγωγής.

Τουρίστες που ήρθαν στην Ελλάδα για διακοπές και νοίκιασαν ένα διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης σε νεοκλασικό σπίτι, σε μια γειτονιά της Πλάκας, στην οδό Λυσικράτους.

Η Φλορίντα και ο Ίαν έκαναν ταξίδι του μέλιτος.

Η Έρις και ο Φλορίν περίμεναν να κρατήσουν στην αγκαλιά τους το πρώτο τους παιδί.

Ο Φλορίν και η Φλορίντα ήταν αδέρφια και βρέθηκαν στο ίδιο διαμέρισμα, με τους συντρόφους τους.

Ήρθαν στην Αθήνα για να ζήσουν όμορφες στιγμές αλλά δεν επέστρεψαν ποτέ.

Στο παλιό κτίριο της ιστορικής Πλάκας έμενε όμως και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι. Ένας 77χρονος και μία 78χρονη, μαζί στη ζωή αλλά και στον θάνατο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος βρέθηκε στο κρεβάτι του καταπλακωμένος.

Ο επίλογος της φονικής έκρηξης θα κλείσει τις επόμενες μέρες με την τυπική διαδικασία της ταυτοποίησης των έξι νεκρών από τις οικογένειές τους.