Η ICTS Hellas πραγματοποίησε εθελοντική δράση καθαρισμού στις εξωτερικές εκτάσεις της Δομής Μεταναστών της Λέρου, με την ενεργό συμμετοχή περίπου 30 εθελοντών από το δυναμικό της εταιρείας. Η δράση περιέλαβε τη συστηματική απομάκρυνση απορριμμάτων περιμετρικά της Δομής.

Η ICTS Hellas έχει αναλάβει το έργο φύλαξης της Δομής Μεταναστών της Λέρου και μέσα από την εν λόγω πρωτοβουλία, επέκτεινε την παρουσία της στον χώρο πέρα από τον ρόλο της ασφάλειας, συμβάλλοντας έμπρακτα στη βελτίωση του χώρου γύρω από τη Δομή.

Η δράση διοργανώθηκε εξ ολοκλήρου από την ICTS Hellas, με αποκλειστική συμμετοχή της ομάδας της εταιρείας. Για την υλοποίηση της δράσης, ο απαραίτητος εξοπλισμός και τα υλικά καθαρισμού προμηθεύτηκαν από τοπικά καταστήματα της Λέρου. Με τον τρόπο αυτό, η πρωτοβουλία συνδύασε την εθελοντική προσφορά των εργαζομένων με τη στήριξη της τοπικής οικονομίας και των επιχειρήσεων του νησιού, συνεισφέροντας ουσιαστικά στην ποιότητα διαβίωσης των φιλοξενούμενων της Δομής.

Ο CEO της ICTS Hellas, κ. Στέλιος Χρυσόμαλλος και επικεφαλής της εθελοντικής δράσης δήλωσε σχετικά: «Στην ICTS Hellas επενδύουμε διαχρονικά, με συνέπεια και υπευθυνότητα σε δράσεις που ενισχύουν τόσο την ασφάλεια αλλά και την ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Η εθελοντική δράση στη Δομή Μεταναστών της Λέρου αποτελεί μια ακόμη πρωτοβουλία μέσα από την οποία οι άνθρωποί μας συμβάλλουν έμπρακτα στη φροντίδα του περιβάλλοντος και στη στήριξη της τοπικής κοινωνίας».