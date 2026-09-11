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Πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Παλαιόκηπος, στην Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να έχουν κινητοποιηθεί για την αντιμετώπισή της.

Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 36 πυροσβέστες, ενώ στη μάχη με τις φλόγες έχουν ριχθεί και δύο ομάδες πεζοπόρων της 12ης ΕΜΟΔΕ. Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης εννέα πυροσβεστικά οχήματα, δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Στην προσπάθεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς συνδράμουν και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Οι Αρχές μέσω του 112 καλούν τους κατοίκους και όσους βρίσκονται στην περιοχή του Παλαιόκηπου να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων Αρχών.