Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Τρίτης σε δασική έκταση στην περιοχή Σπαθί, στην Κέα.

Στο σημείο επιχειρούν τέσσερις πυροσβέστες με δύο οχήματα από το Εθελοντικό Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Κέας, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί δύο αεροσκάφη. Στο έργο κατάσβεσης συνδράμουν επίσης υδροφόρες του δήμου Κέας.

Για την ενίσχυση των δυνάμεων κινητοποιήθηκαν δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης ΕΜΟΔΕ, προκειμένου να μεταβούν στο νησί με δύο σκάφη του Λιμενικού Σώματος, από το Λαύριο και την Παλαιά Φώκαια αντίστοιχα.

Για την ώρα δεν απειλείται κάποιος οικισμός, ενώ έχουν ήδη ξεκινήσει οι προσπάθειες για την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, σύμφωνα με τη δήμαρχο Κέας, Ειρήνη Βελλή-Σαροπούλου, η οποία μίλησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.