Στις φλόγες έχει τυλιχθεί αντιπροσωπεία αυτοκινήτων επί της λεωφόρου Βουλιαγμένης, στο ύψος της Γλυφάδας, με την πυρκαγιά να έχει καταστρέψει ολοσχερώς τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης.

Στο σημείο έχει κινητοποιηθεί ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής, αποτελούμενη από 20 πυροσβέστες με οκτώ οχήματα, οι οποίοι επιχειρούν για την κατάσβεση της φωτιάς.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης της πυρκαγιάς σε γειτονικά κτίρια ή επιχειρήσεις.

Τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα