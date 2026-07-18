Το πρώτο μεγάλο κύμα των θερινών αδειών έχει ξεκινήσει, με την έξοδο των εκδρομέων από την Αθήνα και τα υπόλοιπα μεγάλα αστικά κέντρα να βρίσκεται στο αποκορύφωμά της. Χιλιάδες πολίτες εγκαταλείπουν την πρωτεύουσα, επιλέγοντας ως προορισμό νησιά και δημοφιλείς περιοχές της χώρας, είτε για ολιγοήμερες αποδράσεις είτε για τις κύριες καλοκαιρινές τους διακοπές.

Η αυξημένη κινητικότητα αποτυπώνεται τόσο στα λιμάνια της Αττικής όσο και στους βασικούς οδικούς άξονες, όπου η κίνηση την περασμένη Παρασκευή ήταν ιδιαίτερα έντονη, καθώς πολλοί αξιοποιούν το τριήμερο για να ταξιδέψουν εκτός πόλης.

Σε υψηλά επίπεδα η επιβατική κίνηση στα λιμάνια

Ιδιαίτερα αυξημένη παραμένει η επιβατική κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά. Μόνο την Παρασκευή (17/7), περίπου 19.000 επιβάτες αναχώρησαν με πλοία προς την Κρήτη και τις Κυκλάδες, ενώ ακόμη 4.000 ταξιδιώτες επιβιβάστηκαν στα βραδινά δρομολόγια με προορισμούς την Κρήτη, τη Χίο και τη Μυτιλήνη.

Κατά τη διάρκεια της ίδιας ημέρας πραγματοποιήθηκαν συνολικά 57 αναχωρήσεις από το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας.

Ειδικότερα:

23 πλοία απέπλευσαν με προορισμό τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

25 συμβατικά πλοία και 32 ταχύπλοα εξυπηρέτησαν τα νησιά του Αργοσαρωνικού.

Από το λιμάνι της Ραφήνας πραγματοποιήθηκαν 15 αναχωρήσεις.

Από το Λαύριο αναχώρησαν 14 πλοία.

Αυξημένη είναι η ζήτηση κυρίως για τους κοντινούς νησιωτικούς προορισμούς, καθώς πολλές οικογένειες αλλά και παρέες εκμεταλλεύονται το Σαββατοκύριακο ή το τριήμερο για μια σύντομη καλοκαιρινή εξόρμηση.

Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο για το διάστημα από την Παρασκευή έως και την Κυριακή έχουν προγραμματιστεί περίπου 180 δρομολόγια προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού, με συμβατικά πλοία και ταχύπλοα.

Οι λιμενικές αρχές, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες, βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή εξυπηρέτηση του μεγάλου αριθμού επιβατών που αναχωρούν για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Περίπου 90.000 επιβάτες αναμένεται να ταξιδέψουν μέσα στο τριήμερο

Η κορύφωση της εξόδου των αδειούχων καταγράφεται από την Παρασκευή 17 Ιουλίου έως και την Κυριακή, διάστημα κατά το οποίο πραγματοποιείται ο μεγαλύτερος αριθμός ακτοπλοϊκών δρομολογίων της θερινής περιόδου.

Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περίπου 90.000 ταξιδιώτες που θα μετακινηθούν ακτοπλοϊκώς μέσα στο τριήμερο, με σημαντικό ποσοστό να αφορά ολιγοήμερες αποδράσεις σε κοντινούς προορισμούς, πέρα από όσους ξεκινούν τις πολυήμερες θερινές διακοπές τους.

Αυξημένη κυκλοφορία και στους δρόμους

Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν την Παρασκευή η κίνηση και στις εξόδους της Αττικής, καθώς χιλιάδες οδηγοί άφησαν το λεκανοπέδιο με προορισμό παραθαλάσσιες και εξοχικές περιοχές.

Από τις 06:00 το πρωί της Παρασκευής έως και τις απογευματινές ώρες, περίπου 50.000 οχήματα πέρασαν από τα διόδια της Ελευσίνας στην εθνική οδό Αθηνών – Κορίνθου.

Η μεγαλύτερη επιβάρυνση καταγράφηκε μετά το τέλος του ωραρίου εργασίας, όταν οι αδειούχοι ξεκίνησαν μαζικά την αναχώρησή τους. Μέσα σε μόλις 3,5 έως 4 ώρες, περίπου 25.000 οχήματα διήλθαν από τα διόδια, γεγονός που αποτυπώνει την ένταση της εξόδου.

Οι καθυστερήσεις στην Αθηνών – Κορίνθου ήταν σημαντικές, καθώς η διαδρομή από το Χαϊδάρι έως τα διόδια της Ελευσίνας απαιτούσε περίπου 52 λεπτά, ενώ για να φτάσει κανείς από το Χαϊδάρι έως την Κινέτα χρειαζόταν περίπου 1 ώρα και 51 λεπτά.

Μεγάλος αριθμός οδηγών κατευθύνεται προς περιοχές όπως η Κινέτα, οι Άγιοι Θεόδωροι και το Λουτράκι, όπου πολλοί Αθηναίοι διαθέτουν εξοχικές κατοικίες.

Αυξημένη, αν και σε μικρότερο βαθμό,ήταν και η κυκλοφορία στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας. Από τα διόδια των Αφιδνών διήλθαν περίπου 44.000 οχήματα, με αρκετούς εκδρομείς να επιλέγουν προορισμούς όπως ο Ωρωπός, το Δήλεσι και άλλες περιοχές της βόρειας Αττικής.