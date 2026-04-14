Στις 15 Απριλίου 1896 ολοκληρώθηκαν στην Αθήνα οι πρώτοι σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες. Η αναβίωση του ολυμπιακού ιδεώδους, με πρωτοβουλία του βαρόνου Πιερ ντε Κουμπερτέν, βρήκε στην ελληνική πρωτεύουσα τον συμβολικό τόπο για να συνδεθεί ξανά ο αρχαίος κόσμος με τη νεότερη εποχή. Η λήξη των Αγώνων επισφράγισε μια διοργάνωση που ξεπέρασε τα στενά όρια του αθλητισμού και καταγράφηκε ως γεγονός με ισχυρό εθνικό και παγκόσμιο αποτύπωμα.

Η Αθήνα του 1896 δεν ήταν μια πόλη έτοιμη για τέτοιας κλίμακας διεθνές γεγονός αλλά κατάφερε να οργανώσει αγώνες που συγκέντρωσαν αθλητές από πολλές χώρες και προσέλκυσαν το ενδιαφέρον της Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Κεντρικό σύμβολο της διοργάνωσης ήταν το Παναθηναϊκό Στάδιο, που αναστηλώθηκε χάρη κυρίως στη μεγάλη δωρεά του Γεωργίου Αβέρωφ και μετατράπηκε στο εμβληματικό σκηνικό της ολυμπιακής επιστροφής.

Σε μια περίοδο κατά την οποία το κράτος αναζητούσε διεθνές κύρος, αυτοπεποίθηση και εσωτερική συνοχή, η επιτυχία της διοργάνωσης λειτούργησε σαν εθνική επιβεβαίωση ότι η χώρα μπορούσε να διεκδικήσει μεγαλύτερο ρόλο.

Ξεχωριστή θέση στη συλλογική μνήμη κατέλαβε ο Σπύρος Λούης, ο νερουλάς από το Μαρούσι που νίκησε στον μαραθώνιο και μετατράπηκε αμέσως σε λαϊκό ήρωα. Η νίκη του δεν ήταν απλώς μία αθλητική επιτυχία. Έγινε σύμβολο της ελληνικής παρουσίας στους Αγώνες και ταυτίστηκε με τη χαρά, την περηφάνια και τη συγκίνηση που πλημμύρισαν το στάδιο και την πόλη.

Η τελετή λήξης της 15ης Απριλίου είχε χαρακτήρα πανηγυρικό, αλλά και βαθιά συμβολικό αφού από εκείνη τη στιγμή και μετά, οι Ολυμπιακοί Αγώνες δεν ανήκαν πια μόνο στην ιστορία της αρχαιότητας, αλλά και στη ζωντανή πραγματικότητα του σύγχρονου κόσμου.

Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας στην Ελλάδα και τον κόσμο

1850: Η Βρετανία αίρει τον ναυτικό αποκλεισμό της Ελλάδας, κλείνοντας την κρίση που έμεινε γνωστή ως Υπόθεση Πατσίφικο. Ο αποκλεισμός είχε επιβληθεί από τον στόλο του Πάλμερστον για αποζημιώσεις που ζητούσε Βρετανός υπήκοος, προκαλώντας σοβαρή διπλωματική και οικονομική πίεση στο ελληνικό κράτος. Το επεισόδιο ανέδειξε με οξύ τρόπο την εξάρτηση της Ελλάδας από τις Μεγάλες Δυνάμεις στα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια.

1865: Πεθαίνει ο Αβραάμ Λίνκολν, μία ημέρα μετά τον πυροβολισμό του από τον ηθοποιό Τζον Γουίλκς Μπουθ στην Ουάσινγκτον. Ο Λίνκολν είχε μόλις συνδέσει το όνομά του με τη νίκη της Ένωσης στον Αμερικανικό Εμφύλιο και με την κατάργηση της δουλείας. Η δολοφονία του συγκλόνισε τις ΗΠΑ και σφράγισε δραματικά το τέλος μιας ιστορικής προεδρίας.

1896: Ολοκληρώνονται στην Αθήνα οι πρώτοι σύγχρονοι Ολυμπιακοί Αγώνες, που αναβίωσαν το ολυμπιακό ιδεώδες με διεθνή συμμετοχή. Η διοργάνωση στο Παναθηναϊκό Στάδιο υπήρξε μεγάλη επιτυχία για την Ελλάδα και ενίσχυσε το κύρος του νεαρού κράτους στη διεθνή σκηνή. Η λήξη των Αγώνων επισφράγισε ένα γεγονός με διαχρονικό ελληνικό και παγκόσμιο συμβολισμό.

1912: Ο Τιτανικός βυθίζεται στον βόρειο Ατλαντικό, λίγες ώρες μετά τη σύγκρουσή του με παγόβουνο στο παρθενικό του ταξίδι από το Σαουθάμπτον προς τη Νέα Υόρκη. Περισσότεροι από 1.500 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους, σε μία από τις πιο εμβληματικές ναυτικές καταστροφές της σύγχρονης ιστορίας. Το ναυάγιο συγκλονίζει τη διεθνή κοινή γνώμη και οδηγεί τα επόμενα χρόνια σε αυστηρότερους διεθνείς κανόνες ασφαλείας για τη ναυσιπλοΐα, ιδίως ως προς τις σωστικές λέμβους και την επιτήρηση των θαλάσσιων οδών.

1941: Οι γερμανικές δυνάμεις καταλαμβάνουν τα Γρεβενά και τα Σέρβια, συνεχίζοντας την ταχεία προέλασή τους στη βόρεια Ελλάδα κατά την εισβολή του Απριλίου. Η εξέλιξη αυτή επιβάρυνε περαιτέρω την ήδη κρίσιμη κατάσταση του ελληνικού μετώπου και επιτάχυνε την κατάρρευση της άμυνας στη Μακεδονία. Ανήκει στις σκοτεινές σελίδες της γερμανικής εισβολής στη χώρα.

1950: Ορκίζεται η κυβέρνηση του Νικολάου Πλαστήρα, σε μια περίοδο εξαιρετικά εύθραυστη για την ελληνική πολιτική ζωή, λίγο μετά τη λήξη του Εμφυλίου. Η επιστροφή του στην εξουσία συνδέθηκε με την προσπάθεια σταθεροποίησης και εθνικής αποκατάστασης μέσα σε κλίμα έντονων διαιρέσεων. Η κυβέρνησή του ανήκει στις κομβικές μεταπολεμικές πολιτικές μεταβάσεις.

1951: Διεξάγονται οι πρώτες μεταπολεμικές δημοτικές εκλογές στην Ελλάδα με μαζική συμμετοχή των γυναικών, γεγονός με ιδιαίτερη βαρύτητα για την πολιτική ιστορία της χώρας. Στην Αθήνα εκλέγεται δήμαρχος ο Κώστας Κοτζιάς. Η αναμέτρηση αυτή αποτυπώνει τη σταδιακή εδραίωση των πολιτικών δικαιωμάτων των γυναικών στην ελληνική δημόσια ζωή.

1989: Στο στάδιο Χίλσμπορο του Σέφιλντ εκτυλίσσεται μία από τις μεγαλύτερες τραγωδίες στην ιστορία του ποδοσφαίρου, πριν από τον ημιτελικό Λίβερπουλ – Νότιγχαμ Φόρεστ. Από τον ασφυκτικό συνωστισμό χάνουν τη ζωή τους 96 φίλαθλοι της Λίβερπουλ, ενώ αργότερα ο αριθμός των θυμάτων αναθεωρήθηκε σε 97. Η υπόθεση άλλαξε ριζικά τη συζήτηση για την ασφάλεια στα γήπεδα και τη μεταχείριση των οπαδών.

2019: Μεγάλη πυρκαγιά καταστρέφει τη στέγη και ρίχνει τον οβελό της Παναγίας των Παρισίων, ενός από τα πιο αναγνωρίσιμα μνημεία της Ευρώπης. Η εικόνα του φλεγόμενου καθεδρικού συγκλόνισε τη Γαλλία και όλο τον κόσμο, προκαλώντας τεράστια κινητοποίηση για τη διάσωσή του. Το γεγονός υπενθύμισε τη σημασία της προστασίας της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.

Γεννήσεις

1452 – Λεονάρντο ντα Βίντσι (Leonardo da Vinci) (15 Απριλίου 1452 – 2 Μαΐου 1519), Ιταλός καλλιτέχνης, εφευρέτης και διανοούμενος της Αναγέννησης, από τις πιο εμβληματικές μορφές στην ιστορία του ανθρώπινου πνεύματος. Δημιούργησε έργα-ορόσημα όπως η «Μόνα Λίζα» και ο «Μυστικός Δείπνος», ενώ τα χιλιάδες σχέδια και σημειωματάριά του φανερώνουν ένα εύρος ενδιαφερόντων που εκτείνεται από την ανατομία έως τη μηχανική. Η μορφή του παραμένει συνώνυμη της αναγεννησιακής μεγαλοφυΐας.

1684 – Αικατερίνη Α΄ (Catherine I of Russia) (15 Απριλίου 1684 – 17 Μαΐου 1727), αυτοκράτειρα της Ρωσίας και σύζυγος του Μεγάλου Πέτρου, η πρώτη γυναίκα που κυβέρνησε τη ρωσική αυτοκρατορία ως μονάρχης. Η άνοδός της στον θρόνο μετά τον θάνατο του Πέτρου του Μεγάλου άνοιξε τον δρόμο για τη μετέπειτα παρουσία γυναικών στην κορυφή της ρωσικής εξουσίας. Η περίπτωση της έχει ξεχωριστή θέση στην ιστορία της ρωσικής αυτοκρατορικής διαδοχής.

1938 – Κλαούντια Καρντινάλε (Claudia Cardinale) (15 Απριλίου 1938 – 23 Σεπτεμβρίου 2025), Ιταλο-Τυνήσια ηθοποιός, σύμβολο ομορφιάς και ταλέντου του ευρωπαϊκού κινηματογράφου. Έγινε διεθνώς γνωστή μέσα από ταινίες όπως «Ο Λεοπάρδαλος», «8½» και «Μια φορά κι έναν καιρό στη Δύση», χτίζοντας μια καριέρα που ξεπέρασε τις έξι δεκαετίες. Η παρουσία της ταυτίστηκε με τη μεγάλη ακμή του ιταλικού και ευρωπαϊκού σινεμά.

1939 – Ηλίας Λογοθέτης (15 Απριλίου 1939 – 28 Φεβρουαρίου 2024), Έλληνας ηθοποιός, με μακρά πορεία στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Ξεχώρισε για την εκφραστικότητα, τη χαρακτηριστική φωνή και την ευχέρειά του να κινείται με άνεση τόσο σε δραματικούς όσο και σε κωμικούς ρόλους. Η παρουσία του τον καθιέρωσε ως μία από τις αναγνωρίσιμες μορφές της νεότερης ελληνικής υποκριτικής.

1959 – Έμα Τόμσον (Emma Thompson), Αγγλίδα ηθοποιός και σεναριογράφος, από τις σημαντικότερες μορφές του σύγχρονου βρετανικού κινηματογράφου. Τιμήθηκε με Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου για το «Howards End» και με Όσκαρ διασκευασμένου σεναρίου για το «Sense and Sensibility», κάτι που την ξεχώρισε και ως ερμηνεύτρια και ως δημιουργό. Έγινε επίσης ευρύτερα γνωστή από ταινίες όπως το «Love Actually».

1990 – Έμα Γουάτσον (Emma Watson), Αγγλίδα ηθοποιός και ακτιβίστρια, που έγινε παγκοσμίως γνωστή ως Ερμιόνη Γκρέιντζερ στη σειρά ταινιών «Harry Potter». Στη συνέχεια διεύρυνε την πορεία της με κινηματογραφικές επιλογές πέρα από τον ρόλο που την καθιέρωσε και ανέπτυξε έντονη δημόσια δράση υπέρ της ισότητας των φύλων, αποκτώντας και ρόλο πρέσβειρας καλής θέλησης του ΟΗΕ.

1997 – Μέισι Γουίλιαμς (Maisie Williams), Αγγλίδα ηθοποιός, γνωστή κυρίως από τον ρόλο της Άρια Σταρκ στη σειρά «Game of Thrones». Η ερμηνεία της την καθιέρωσε διεθνώς από πολύ νεαρή ηλικία και την ανέδειξε σε μία από τις πιο αναγνωρίσιμες παρουσίες της γενιάς της στην τηλεόραση. Η επιτυχία της σειράς την συνέδεσε οριστικά με έναν από τους πιο δημοφιλείς χαρακτήρες της σύγχρονης τηλεοπτικής μυθοπλασίας.

Θάνατοι

1980 – Ζαν-Πολ Σαρτρ (Jean-Paul Sartre) (21 Ιουνίου 1905 – 15 Απριλίου 1980), Γάλλος φιλόσοφος, συγγραφέας και κεντρική μορφή του υπαρξισμού. Με έργα όπως «Το Είναι και το Μηδέν» και «Η Ναυτία» διαμόρφωσε καθοριστικά τη μεταπολεμική φιλοσοφία και λογοτεχνία, θέτοντας στο επίκεντρο την ελευθερία, την ευθύνη και την ανθρώπινη ύπαρξη. Η δημόσια παρουσία και η πολιτική του στάση ενίσχυσαν την επιρροή του, ενώ αρνήθηκε το Νόμπελ Λογοτεχνίας το 1964, παραμένοντας συνεπής στις αρχές του.

Λεωνίδας, Λεωνιδία

Παγκόσμιες Ημέρες / Επέτειοι

Παγκόσμια Ημέρα Τέχνης