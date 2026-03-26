Σαν σήμερα, πριν από 53 χρόνια, ο Μάρλον Μπράντο αρνήθηκε το Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου που κέρδισε για την ερμηνεία του ως Βίτο Κορλεόνε στον «Νονό» του Φράνσις Φορντ Κόπολα. Στη θέση του εμφανίστηκε στην τελετή η ακτιβίστρια Σασίν Λίτλφεδερ, η οποία ανακοίνωσε ότι ο ηθοποιός δεν μπορούσε να δεχτεί το βραβείο, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την άδικη μεταχείριση των Ιθαγενών Αμερικανών από τη βιομηχανία του κινηματογράφου.

Η σκηνή εκείνη έμεινε στην ιστορία ως μία από τις πιο πολιτικοποιημένες στιγμές των Όσκαρ. Για το κοινό της εποχής, η άρνηση του Μπράντο ήταν σοκαριστική, καθώς έσπαγε τη λαμπερή τελετουργία της βραδιάς και μετέφερε στο επίκεντρο ένα ζήτημα που το Χόλιγουντ απέφευγε να αντιμετωπίσει. Ο ηθοποιός ήθελε να καταγγείλει τον τρόπο με τον οποίο οι Ιθαγενείς παρουσιάζονταν επί χρόνια στην οθόνη, συνήθως ως στερεοτυπικές, βίαιες ή σιωπηλές μορφές χωρίς δική τους φωνή.

Με το πέρασμα του χρόνου, εκείνη η στιγμή απέκτησε ακόμη μεγαλύτερο ιστορικό βάρος. Η Σασίν Λίτλφεδερ, που πέθανε το 2022 σε ηλικία 75 ετών, ταυτίστηκε όσο λίγα πρόσωπα με μια από τις πιο τολμηρές παρεμβάσεις στην ιστορία του αμερικανικού κινηματογράφου. Έτσι, η άρνηση του Μπράντο δεν έμεινε απλώς ως ένα επεισόδιο πρόκλησης, αλλά ως μια δημόσια πράξη διαμαρτυρίας που ανάγκασε το Χόλιγουντ να κοιτάξει τις δικές του αντιφάσεις.

Η ομιλία της Sacheen Littlefeather στη θέση του Μάρλον Μπράντο, ο οποίος αρνήθηκε το Όσκαρ

Όσα έγιναν σαν σήμερα 27 Μαρτίου στην Ελλάδα και τον κόσμο.

1809: Πόλεμος της Ιβηρικής Χερσονήσου: Μία γαλλο-πολωνική δύναμη νικά τους Ισπανούς στη μάχη της Θιουδάδ Ρεάλ.

1821: Οι επαναστάτες του Αλέξανδρου Υψηλάντη εισέρχονται στο Βουκουρέστι. «Και εις τα πύλας του Βυζαντίου» του εύχονται οι παριστάμενου στη δοξολογία.

1821: Ο Αθανάσιος Διάκος, μετά από δοξολογία στη Μονή του Οσίου Λουκά, κηρύσσει την Επανάσταση στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα. Ελληνικές δυνάμεις, με επικεφαλής τον αρματολό Πανουργιά, ελευθερώνουν την πρωτεύουσα της Φωκίδας, Σάλωνα (Άμφισσα).

1833: Ο Γεώργιος Λουδοβίκος φον Μάουρερ, αρμόδιος για τα εκκλησιαστικά θέματα του Συμβουλίου της οθωνικής Αντιβασιλείας, συγκροτεί κληρικολαϊκή νομοπαρασκευαστική επιτροπή υπό την προεδρία του Σπυρίδωνα Τρικούπη με σκοπό την εκπόνηση οριστικού σχεδίου διοίκησης της Εκκλησίας της Ελλάδος.

1886: Ο Τζερόνιμο, πολεμιστής των Απάτσι, παραδίνεται στον αμερικανικό στρατό.

1941: Αξιωματικοί της πολεμικής αεροπορίας της Γιουγκοσλαβίας ανατρέπουν την κυβέρνηση σ’ ένα αναίμακτο πραξικόπημα.

1946: Ο Μίκης Θεοδωράκης μεταφέρεται σε νοσοκομείο της Αθήνας με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, οι οποίες θα του προκαλέσουν μόνιμο πρόβλημα στον αριστερό οφθαλμό. Την προηγούμενη μέρα έλαβε μέρος σε συλλαλητήριο του ΚΚΕ κατά των εκλογών της 31ης Μαρτίου και συνελήφθη από την Αστυνομία.

1855: Ο Καναδός χημικός, Έιμπραμ Γκέσνερ, φτιάχνει ένα νέο καύσιμο-παράγωγο του πετρελαίου και το ονομάζει «κηροζίνη», από την ελληνική λέξη «κηρός» (κερί).

1958: Ο Νικίτα Χρουστσόφ γίνεται πρόεδρος του Συμβουλίου των Υπουργών της Σοβιετικής Ένωσης.

1961: Κλείνουν οι φυλακές Γυάρου με τη μεταφορά σε άλλες φυλακές των τελευταίων 137 κρατουμένων, πολιτικών στη μεγάλη πλειοψηφία τους, που βρίσκονταν εκεί.

1964: Ισχυρός σεισμός μεγέθους 9,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ πλήττει την Αλάσκα, με επίκεντρο τον κόλπο του Πρινς Γουίλιαμ, αποτελώντας τον ισχυρότερο σεισμό που έχει καταγραφεί ποτέ στις ΗΠΑ και έναν από τους ισχυρότερους παγκοσμίως. Η δόνηση και τα επακόλουθα τσουνάμι προκαλούν τον θάνατο περίπου 125 ανθρώπων, εκτεταμένες καταστροφές σε πόλεις όπως το Άνκορατζ και σοβαρές ζημιές σε υποδομές και παράκτιες περιοχές, ακόμη και σε μεγάλες αποστάσεις από το επίκεντρο.

1970: Αρχίζει η δίκη των μελών της «Δημοκρατικής Άμυνας», οι περισσότεροι από τους οποίους κατηγορούνται για βομβιστικές ενέργειες κατά τη διάρκεια της δικτατορίας. Ανάμεσά τους, ο Σάκης Καράγιωργας, ο Νίκος Κωνσταντόπουλος και ο στρατηγός Ιορδανίδης.

1871: Πραγματοποιείται ο πρώτος διεθνής αγώνας ράγκμπι, όταν η Σκωτία νικά την Αγγλία στο Εδιμβούργο.

1914: Στις Βρυξέλλες, πραγματοποιείται η πρώτη επιτυχημένη μετάγγιση αίματος.

1977: Δύο Boeing 747, ένα της KLM κι ένα της PanAm, συγκρούονται στο διάδρομο απογείωσης της Τενερίφης στα Κανάρια Νησιά. Πρόκειται για το πιο πολύνεκρο αεροπορικό δυστύχημα, καθώς 583 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους και μόλις 61 διασώζονται.

1992: Μια γυναίκα φέρεται να έδωσε τηλεφωνικώς πληροφορίες στην Αστυνομία για πιθανό χτύπημα της «17 Νοέμβρη» στην οδό Λουίζης Ριανκούρ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ήρθαν στο φως από τις καταθέσεις των συλληφθέντων ως μελών της οργάνωσης, εκείνο το διάστημα η τρομοκρατική οργάνωση έκανε πρόβες για την επιχείρηση που σχεδίαζε εναντίον ενός αξιωματούχου του υπουργείου Οικονομίας. Το πρωί της 27ης Μαρτίου 1992 αστυνομικοί των ΕΚΑΜ θα στήσουν μπλόκο στη Ριανκούρ, αλλά τα μέλη της «17Ν» τους αντιλαμβάνονται και τρέπονται σε φυγή, με την επιχείρηση να καταλήγει σε φιάσκο.

2020: Η Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας γίνεται το 30ό μέλος του NATO έπειτα από διαπραγματεύσεις που διήρκεσαν έναν χρόνο.

Γεννήσεις

1955 – Λευτέρης Πανταζής, Έλληνας τραγουδιστής, από τις πιο αναγνωρίσιμες μορφές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Καθιερώθηκε από τη δεκαετία του 1980 με μεγάλες εμπορικές επιτυχίες και έντονη παρουσία στη νυχτερινή διασκέδαση, χτίζοντας μακρά και σταθερή σχέση με το λαϊκό κοινό. Η πολυετής του πορεία στη δισκογραφία και στις ζωντανές εμφανίσεις τον ανέδειξε σε σταθερό σημείο αναφοράς της σύγχρονης λαϊκής σκηνής.

1963 – Κουέντιν Ταραντίνο, Αμερικανός σκηνοθέτης και σεναριογράφος, από τους πιο επιδραστικούς δημιουργούς του σύγχρονου κινηματογράφου. Έγινε παγκοσμίως γνωστός με το «Pulp Fiction», που του χάρισε Χρυσό Φοίνικα και Όσκαρ σεναρίου, ενώ ταινίες όπως τα «Kill Bill» και «Once Upon a Time in Hollywood» ανέδειξαν το ιδιαίτερο ύφος του, με μη γραμμική αφήγηση, έντονη βία και χαρακτηριστικούς διαλόγους. Το έργο του έχει επηρεάσει βαθιά την ποπ κουλτούρα.



1970 – Μαράια Κάρεϊ, Αμερικανίδα τραγουδίστρια και συνθέτρια, από τις πιο επιτυχημένες καλλιτέχνιδες στην ιστορία της ποπ και της R&B. Διακρίνεται για την εξαιρετική φωνητική της έκταση και τη χρήση του whistle register, ενώ έχει σημειώσει δεκάδες επιτυχίες όπως τα «Hero» και «We Belong Together». Το «All I Want for Christmas Is You» παραμένει ένα από τα πιο δημοφιλή χριστουγεννιάτικα τραγούδια παγκοσμίως, διατηρώντας τη διαχρονική της παρουσία στη μουσική.

1975 – Φέργκι , Αμερικανίδα τραγουδίστρια, γνωστή ως μέλος των Black Eyed Peas, με τους οποίους γνώρισε τεράστια διεθνή επιτυχία. Παράλληλα ανέπτυξε επιτυχημένη σόλο καριέρα με άλμπουμ όπως το «The Dutchess» και τραγούδια όπως τα «Big Girls Don’t Cry» και «Fergalicious». Η σκηνική της παρουσία και το ποπ-hip hop ύφος της την καθιέρωσαν ως μία από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές των 2000s.

1977 – Ιωάννης Μελισσανίδης, Έλληνας γυμναστής, χρυσός ολυμπιονίκης στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα το 1996 στο δίζυγο. Με την επιτυχία του έγινε ο πρώτος Έλληνας που κατέκτησε χρυσό μετάλλιο στη γυμναστική, χαρίζοντας μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές του ελληνικού αθλητισμού της σύγχρονης εποχής. Η νίκη του συνοδεύτηκε από υψηλή τεχνική και καλλιτεχνική εκτέλεση, που τον ανέδειξε σε κορυφαίο αθλητή του αγωνίσματος.

Θάνατοι

1968 – Γιούρι Γκαγκάριν (9 Μαρτίου 1934 – 27 Μαρτίου 1968), Σοβιετικός κοσμοναύτης, ο πρώτος άνθρωπος που ταξίδεψε στο διάστημα, πραγματοποιώντας στις 12 Απριλίου 1961 την ιστορική πτήση του «Vostok 1». Η επιτυχία του τον κατέστησε παγκόσμιο σύμβολο της διαστημικής εποχής και της σοβιετικής πρωτοπορίας στον Ψυχρό Πόλεμο. Το όνομά του έμεινε ταυτισμένο με την πρώτη επανδρωμένη αποστολή πέρα από τη Γη και με μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές του 20ού αιώνα.

