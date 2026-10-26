Ο Ίλιγια Σρντάνοβιτς, ένας καρδιολόγος από το Νόβι Σαντ, ήταν το πρώτο όνομα στη Φοιτητική Λίστα, η οποία απέσπασε το 52% των ψήφων και 138 από τις 250 έδρες στις πρόωρες βουλευτικές εκλογές της Σερβίας στις 25 Οκτωβρίου 2026, σύμφωνα με την πρώτη πρόβλεψη των Ipsos/CeSID που μεταδόθηκε από το δίκτυο N1. Ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς παραδέχτηκε την ήττα του πριν η Δημοκρατική Εκλογική Επιτροπή (RIK) δημοσιοποιήσει τα επίσημα αποτελέσματα.



Μετά την παραδοχή του Βούτσιτς, ο Σρντάνοβιτς δήλωσε στους υποστηρικτές στα γραφεία της λίστας: «Ποτέ ξανά τύραννοι στη χώρα μας». Σύμφωνα με το N1, προσέθεσε: «Οδεύουμε προς μια πολιτισμένη και καλύτερη Σερβία».

Η πορεία ενός γιατρού από τη Βοϊβοντίνα στη μάχη της ζωής

Ο Σρντάνοβιτς γεννήθηκε στο Νόβι Σαντ το 1970, σύμφωνα με την επίσημη βιογραφία του και μεγάλωσε στο Βέρμπας, όπου τελείωσε το δημοτικό και το γυμνάσιο. Αποφοίτησε από την Ιατρική στο Νόβι Σαντ το 1995, ειδικεύτηκε ως καρδιολόγος το 2004 και έλαβε διδακτορικό το 2012.



Από το 1997 εργάζεται στο Ινστιτούτο Καρδιοαγγειακών Νοσημάτων της Βοϊβοντίνα στη Σρέμσκα Καμένιτσα, ακριβώς έξω από το Νόβι Σαντ. Διδάσκει επείγουσα ιατρική στην Ιατρική Σχολή του Νόβι Σαντ από το 2018 και έγινε τακτικός καθηγητής το 2025.



Το εξειδικευμένο πεδίο του είναι το κλείσιμο οπών στο τοίχωμα μεταξύ των θαλάμων της καρδιάς (PFO και ASD) με καθετήρα. Ο ίδιος αποκαλεί τον εαυτό του ισόβιο «στρατιώτη»: πρώτα ως κληρωτός «με το τουφέκι στο χέρι» κατά τη διάρκεια του πολέμου, και στη συνέχεια ως γιατρός που μάχεται για τις ζωές των ασθενών.

Από τη φωνή των διαδηλώσεων στην κορυφή του ψηφοδελτίου

Ο Σρντάνοβιτς υποστήριξε τις φοιτητικές διαμαρτυρίες από την αρχή. Οι διαμαρτυρίες ξεκίνησαν όταν το τσιμεντένιο στέγαστρο του σιδηροδρομικού σταθμού του Νόβι Σαντ κατέρρευσε την 1η Νοεμβρίου 2024, σκοτώνοντας 16 ανθρώπους. Τον Μάρτιο του 2025 η αστυνομία του Νόβι Σαντ τον κάλεσε για μια «ενημερωτική συνέντευξη», λίγες ημέρες αφού η ταμπλόιντ Informer τον χαρακτήρισε «αλαζόνα καθηγητή». Ο ίδιος δήλωσε ότι είχε ενημερώσει τον δικηγόρο του.

Ο επικεφαλής της Φοιτητικής Λίστας Ιλίγια Σρντάνοβιτς αποχωρεί αφού ψήφισε στις βουλευτικές εκλογές στο Νόβι Σαντ

Μίλησε σε φοιτητικές συγκεντρώσεις, συμπεριλαμβανομένης αυτής στην πλατεία Σλαβία στο Βελιγράδι στις 23 Μαΐου 2026. Η λίστα των 250 ονομάτων υποβλήθηκε στη Εκλογική Επιτροπή RIK στις 14 Σεπτεμβρίου 2026 και παρουσιάστηκε πλήρως την επόμενη ημέρα. Οι φοιτητές δήλωσαν ότι οι υποψήφιοι «δεν επιλέχθηκαν από κομματικούς ηγέτες» αλλά από φοιτητικές ολομέλειες.



Σύμφωνα με την εβδομαδιαία εφημερίδα Vreme, μια οριακή πλειοψηφία της ολομέλειας απέρριψε τον πρύτανη του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου Βλάνταν Τζόκιτς, ο οποίος αναμενόταν ευρέως να ηγηθεί, και επέλεξε τον Σρντάνοβιτς ως «πρώτο μεταξύ ίσων».

Το ερώτημα στα χείλη όλων είναι ένα: Είναι ο Σρντάνοβιτς υποψήφιος για τη πρωθυπουργία; Αυτό δεν έχει γίνει ακόμα σαφές. Οι φοιτητές λένε ότι η λίστα δεν έχει ηγέτη. Όταν ρωτήθηκε για την πρωθυπουργία, ο ίδιος δήλωσε ότι διαθέτει περισσότερους από έναν υποψηφίους για κάθε θέση, κανένας όμως δεν είχε ονομαστεί δημόσια για την κρίσιμη θέση.

Οι δημόσιες τοποθετήσεις του και η στάση στο θέμα του Κοσσυφοπεδίου

Τι έχει πει ο Σρντάνοβιτς για μια σειρά από θέματα:

Για τη λαϊκή εντολή: «Οι εντολές μας θα βρίσκονται στα χέρια σας, στα χέρια του λαού», δήλωσε στην τελική συγκέντρωση στο Βελιγράδι στις 22 Οκτωβρίου.

Για τις επιθέσεις που δέχτηκε: «Θα εστιάσουμε στα προβλήματα των συμπολιτών μας», δήλωσε στο πρακτορείο FoNet, αρνούμενος να μπει σε έναν «πόλεμο λάσπης».

Για την πρόκληση ντιμπέιτ από τον Βούτσιτς: Αρνήθηκε, γράφοντας στο Instagram ότι ο πρόεδρος δεν διέθετε «αρκετή αξιοπιστία» για μια τέτοια πρόσκληση. Το Nova.rs ανέφερε ότι ο λογαριασμός του απενεργοποιήθηκε λίγο αργότερα.

Για το Κοσσυφοπέδιο: Σε συνέντευξή του στο BBC News Serbian, όπως αναφέρθηκε από το KoSSev στις 24 Σεπτεμβρίου, ο Σρντάνοβιτς δήλωσε ότι «το Κοσσυφοπέδιο και τα Μετόχια είναι αναπόσπαστα μέρη της χώρας μας» και ότι η θέση της λίστας καθορίζεται από το σύνταγμα της Σερβίας.

Για τους Σέρβους του Κοσσυφοπεδίου δήλωσε: «Δεν θα τους αφήσουμε στα κρύα του λουτρού».

Όταν ρωτήθηκε για τις συμφωνίες της Οχρίδας και της Ουάσινγκτον, δεν δήλωσε ούτε ότι θα εφαρμοστούν ούτε ότι θα απορριφθούν. Ο κοινός όρκος των υποψηφίων στις 22 Οκτωβρίου δεσμεύτηκε για σεβασμό του συντάγματος και προστασία των Σέρβων εντός και εκτός Σερβίας.

Ο Ιλίγια Σρντάνοβιτς, επικεφαλής της «Φοιτητικής Λίστας» και καθηγητής ιατρικής, φωνάζει συνθήματα στην ολοκλήρωση της ποδηλατικής πορείας στο Κραγκούγιεβατς της Σερβίας.

Τα φιλοκυβερνητικά μέσα B92 και Informer ισχυρίστηκαν ότι είχε «αναγνωρίσει» το Κοσσυφοπέδιο, αφού συμπεριέλαβε τους ανθρώπους που ζουν στο Κοσσυφοπέδιο στους «Σέρβους εκτός της μητέρας πατρίδας» σε συνέντευξή του στο Insajder, όπως ανέφερε η καθημερινή εφημερίδα Politika.

Πόλεμος λάσπης από τα κυβερνητικά μέσα και η απάντηση

Τα φιλοκυβερνητικά ταμπλόιντ του επιτίθενται από τις 14 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με τη Vreme, ο διευθυντής της Informer, Ντράγκαν Τζ. Βούτσιτσεβιτς, τον αποκάλεσε πράκτορα των υπηρεσιών ασφαλείας του Μαυροβουνίου που ταιριάζει σε ένα «αντισέρβικο προφίλ».



Τα ταμπλόιντ ισχυρίστηκαν επιπλέον ότι ήταν στέλεχος του κυβερνώντος Σερβικού Προοδευτικού Κόμματος (SNS). Ο Σρντάνοβιτς δεν έχει απαντήσει λεπτομερώς σε κανέναν από αυτούς τους ισχυρισμούς.



Απαντώντας στον Σρντάνοβιτς, ο πρόεδρος του SNS Μίλος Βούτσεβιτς αποκάλεσε την πλευρά του «ψευτοελίτ». Ο Βούτσιτς από την άλλη δημοσίευσε ένα βίντεο με τον εαυτό του να κάνει «ντιμπέιτ» με μια άδεια καρέκλα που κρατούσε τη φωτογραφία του Σρντάνοβιτς και μια πέτρα για το πάτημα του τουρσιού λάχανου.



Ο Σρντάνοβιτς απάντησε δεικτικά: «Η πέτρα της σοφίας βρέθηκε!», σύμφωνα με το Nacionale.com