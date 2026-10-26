Ένα κίνημα που γεννήθηκε από μια τραγωδία, ξεκίνησε με φοιτητές να αποκλείουν δρόμους και εξελίχθηκε σε σχεδόν καθημερινές διαδηλώσεις και σε μια πανεθνική εκστρατεία κατά της διαφθοράς και της κυβερνητικής αδιαφορίας, κατάφερε μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια να ανατρέψει 14 χρόνια πολιτικής κυριαρχίας του Αλεξάνταρ Βούτσιτς στη Σερβία. Η υποστήριξη προς το Σερβικό Προοδευτικό Κόμμα (SNS) του προέδρου υποχώρησε, με το εκλογικό αποτέλεσμα να εξελίσσεται σε ένα άτυπο δημοψήφισμα για το μέλλον της χώρας.

Από το Βελιγράδι μέχρι το Νόβι Σαντ και τη Νις, το κλίμα ήταν πανηγυρικό, καθώς υποστηρικτές του φοιτητικού κινήματος συγκεντρώθηκαν σε κεντρικά σημεία των πόλεων ή έξω από τα κεντρικά γραφεία της παράταξης «Φοιτητική Λίστα – Οι φοιτητές νικούν». Σε ανάρτησή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι φοιτητές διακήρυξαν ότι «η Σερβία είναι ελεύθερη».

Ιδιαίτερα συμβολική ήταν η διάλυση του λεγόμενου «Τσάτσιλαντ», ενός καταυλισμού με σκηνές που είχαν στήσει υποστηρικτές του Βούτσιτς πριν από 18 μήνες στο Πάρκο των Πρωτοπόρων, στο κέντρο του Βελιγραδίου, μπροστά από το σερβικό κοινοβούλιο. Μεταλλικά κιγκλιδώματα γκρεμίστηκαν, ενώ οι συγκεντρωμένοι φώναζαν «ο Βούτσιτς φεύγει».

Πώς οι φοιτητές άλλαξαν τη Σερβία

Το κίνημα «Φοιτητική Λίστα – Οι φοιτητές νικούν» δεν διαθέτει εμφανή ηγετικά στελέχη, ενώ τα μέλη του δεν έχουν προηγούμενη πολιτική εμπειρία. Παρ’ όλα αυτά, κατάφερε να συσπειρώσει ψηφοφόρους που αντιτίθενται στην κυβέρνηση από ένα ευρύ φάσμα της σερβικής κοινωνίας. Η παράταξη κατέβασε υποψηφίους και για τις 250 έδρες του κοινοβουλίου, ωστόσο κανένας από αυτούς δεν ήταν φοιτητής.

Ο επικεφαλής υποψήφιος, καρδιολόγος και καθηγητής καρδιολογίας στο Νόβι Σαντ, Ίλια Σρντάνοβιτς, συμμετείχε την περασμένη εβδομάδα στην πορεία των φοιτητών προς το Βελιγράδι, δηλώνοντας ότι η ιστορία ξαναγράφεται. «Η ενέργεια είναι ασταμάτητη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Προσφέρουμε στους πολίτες μας τις θεμελιώδεις αξίες μιας πολιτισμένης κοινωνίας, τις οποίες το προηγούμενο καθεστώς έχει στερήσει από τους πολίτες μας για τελευταία φορά», είπε στο BBC.

Η αφετηρία του κινήματος ήταν η 1η Νοεμβρίου 2024, όταν κατέρρευσε το τσιμεντένιο στέγαστρο έξω από τον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ, της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Σερβίας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 16 άνθρωποι.

Η τραγωδία θεωρήθηκε χαρακτηριστικό παράδειγμα της εκτεταμένης διαφθοράς στη χώρα. Επικριτές της κυβέρνησης συνέδεσαν την προβληματική ανακαίνιση του σταθμού, η οποία συνδέθηκε με την κατάρρευση, με τον πρόεδρο Βούτσιτς, ο οποίος είχε ταυτιστεί πολιτικά με το έργο.

«Όταν κατέρρευσε το στέγαστρο, αυτό αποτέλεσε την τελευταία σταγόνα», δήλωσε η Έλενα Ιβάνοφ, από το think tank Henry Jackson Society. Όπως εξήγησε, η τραγωδία αποτέλεσε μια βαθιά συναισθηματική στιγμή που πυροδότησε ένα πανεθνικό κύμα πορειών και εκδηλώσεων, καταφέρνοντας να αγγίξει τους Σέρβους με τρόπο που κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης δεν είχε πετύχει μέχρι τότε.

Από τις διαδηλώσεις στην ευθεία αμφισβήτηση του Βούτσιτς

Οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν ως εβδομαδιαίες φοιτητικές διαμαρτυρίες σε πανεπιστημιακές σχολές και δρόμους πόλεων, με βασικό αίτημα την απόδοση δικαιοσύνης για την τραγωδία. Σύντομα, όμως, εξελίχθηκαν σε ένα πανεθνικό κίνημα, το οποίο απέκτησε ισχυρή παρουσία και σε τοπικό επίπεδο, διευρύνοντας την απήχησή του σε σημαντικά τμήματα της σερβικής κοινωνίας, μεταξύ των οποίων αγρότες, ηθοποιοί και δικαστές.

Το Σερβικό Προοδευτικό Κόμμα του Βούτσιτς δέχτηκε ισχυρό πλήγμα και, τον Ιανουάριο του 2025, ο πρωθυπουργός του παραιτήθηκε, δηλώνοντας ότι στόχος ήταν «να εκτονωθούν οι εντάσεις». Τον Μάρτιο του ίδιου έτους πραγματοποιήθηκε στο Βελιγράδι η μεγαλύτερη αντικυβερνητική διαδήλωση που είχε γίνει ποτέ στη Σερβία. Καθώς το κίνημα ενισχυόταν χωρίς να διαθέτει παραδοσιακή ηγεσία, οι φοιτητές οργανώθηκαν μέσα από συνελεύσεις, γνωστές ως πλένουμ.

Όταν ο Βούτσιτς ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα πρόωρες εκλογές, το κίνημα ήταν ήδη έτοιμο να αναμετρηθεί πολιτικά με την κυβέρνηση. «Κατάφεραν να μετατρέψουν αυτή τη συναισθηματική δυναμική σε μια πραγματική οργάνωση και να εκπαιδεύσουν ανθρώπους, ώστε να προστατεύουν τη διαφάνεια και τη δικαιοσύνη στα εκλογικά τμήματα», εξήγησε η Έλενα Ιβάνοφ.

«Το μήνυμα ήταν σαφές: κράτος δικαίου και όχι διακυβέρνηση μέσω του νόμου», δήλωσε η Γκόρντανα Ντέλιτς, επικεφαλής του προγράμματος για τα Βαλκάνια στο German Marshall Fund των ΗΠΑ, χαρακτηρίζοντας ουσιαστικά την ψηφοφορία της Κυριακής δημοψήφισμα.

Αρχικά, ο Βούτσιτς επιχείρησε να εμφανιστεί θετικός απέναντι στους διαδηλωτές, χαρακτηρίζοντάς τους «καλοπροαίρετους». Ωστόσο, ενόψει των εκλογών, τους κατηγόρησε ότι επιχειρούσαν να «ρίξουν» τη Σερβία. Ακόμα και μετά την παραδοχή της ήττας του το βράδυ της Κυριακής, προχώρησε σε ατεκμηρίωτους ισχυρισμούς, υποστηρίζοντας ότι οι φοιτητές είχαν τη στήριξη απροσδιόριστων «ευρωπαϊκών χωρών και του αμερικανικού βαθέος κράτους».

Ποιος θα κυβερνήσει τώρα τη Σερβία

Ένα στοιχείο είναι σαφές: οι ίδιοι οι φοιτητές δεν θα αναλάβουν τη διακυβέρνηση, καθώς δεν ήταν υποψήφιοι στις εκλογές. Η απόφαση αυτή ήταν υπολογισμένη, καθώς εκτιμάται ότι το εκλογικό σώμα πιθανότατα δεν θα ψήφιζε μια λίστα υποψηφίων με περιορισμένη εμπειρία ζωής.

Παρότι επικεφαλής της λίστας ήταν ο Ίλια Σρντάνοβιτς, καθηγητής καρδιολογίας στο Νόβι Σαντ, δεν θεωρείται πιθανός υποψήφιος για την πρωθυπουργία. Άλλωστε, λίγα από τα πρόσωπα που συμμετέχουν στη λίστα ξεχωρίζουν ως πιθανοί ηγέτες.

Εκτιμάται ότι τουλάχιστον 135 υποψήφιοι της παράταξης έχουν εξασφαλίσει έδρες στο κοινοβούλιο. Ανάμεσά τους βρίσκονται ο πρώην αστέρας του μπάσκετ, Ντέγιαν Μποντιρόγκα, ο οποίος βρισκόταν στην 24η θέση της λίστας, ο γνωστός ηθοποιός, Τίχομιρ Στάνιτς, στην 8η θέση, ο τραγουδιστής της όπερας, Νίκολα Μίκιτς, στην 46η θέση, καθώς και ο πρώην διοικητής της Εθνικής Τράπεζας της Σερβίας, Ντέγιαν Σόσκιτς, στην 27η θέση. Στη λίστα περιλαμβάνεται επίσης μεγάλος αριθμός καθηγητών.

Το όνομα του Σόσκιτς έχει αναφερθεί ως πιθανή επιλογή για το κορυφαίο κυβερνητικό αξίωμα. Ο ίδιος έχει μιλήσει δημόσια για τις μεταρρυθμίσεις που θα προωθούσε στην οικονομία, ενώ έχει δεχτεί εκτεταμένη κριτική από τα μέσα ενημέρωσης που υποστηρίζουν την κυβέρνηση.

Ποιο είναι το πρόγραμμα του φοιτητικού κινήματος

Οι βουλευτές που εξελέγησαν θα κληθούν να υλοποιήσουν τις δεσμεύσεις που περιλαμβάνονται ουσιαστικά στο προεκλογικό πρόγραμμα του κινήματος. Όπως έχουν δηλώσει οι ίδιοι οι φοιτητές, αναζητούσαν ανθρώπους που θα μπορούσαν να εισέλθουν στους θεσμούς, να «κάνουν υπεύθυνα τη δουλειά τους και να μην ξεχάσουν γιατί βρίσκονται εκεί».

Το πρόγραμμα του κινήματος περιλαμβάνει 11 σημεία, με βασικούς στόχους την καταπολέμηση της διαφθοράς, την αναμόρφωση της δημόσιας διοίκησης και την απελευθέρωση των μέσων ενημέρωσης από τον πολιτικό έλεγχο.

Ειδικότερα, οι φοιτητές επιδιώκουν:

Την εξάλειψη της διαφθοράς, μέσω της δημιουργίας ειδικής αστυνομικής μονάδας που θα προχωρά στη σύλληψη των υπευθύνων.

Την απομάκρυνση από το υπουργείο Εσωτερικών αξιωματούχων που παραβίασαν τους κανόνες κατά την καταστολή των διαδηλώσεων, καθώς και όσων συνδέονται με το οργανωμένο έγκλημα.

Τη μεταρρύθμιση του προβληματικού τοπίου των μέσων ενημέρωσης στη Σερβία και την απελευθέρωση του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα από τον πολιτικό έλεγχο.

Τον τερματισμό των κομματικών διορισμών σε θέσεις επικεφαλής δημόσιων επιχειρήσεων.

Από την πλευρά τους, ο Βούτσιτς και το Σερβικό Προοδευτικό Κόμμα αρνούνται τις κατηγορίες περί διαφθοράς, καθώς και ότι επιχειρούν να επηρεάσουν τα μέσα ενημέρωσης.

Θα παραμείνει φοιτητικό το κίνημα χωρίς φοιτητές στη Βουλή;

Παρότι οι ίδιοι δεν εξελέγησαν, οι φοιτητές είναι εκείνοι που έδωσαν τις υποσχέσεις στον σερβικό λαό και πλέον θα βρεθούν υπό πίεση προκειμένου να διασφαλίσουν ότι το πρόγραμμά τους θα εφαρμοστεί.

Οι απλοί πολίτες που επέλεξαν για να εκπροσωπήσουν το κίνημα έχουν, σύμφωνα με τους φοιτητές, «επιφορτιστεί με τη μεταφορά ενός μέρους του αγώνα που δίνουμε στους δρόμους τον τελευταίο χρόνο μέσα στους θεσμούς».

Το βράδυ της Κυριακής, στην ομιλία του προς τους υποστηρικτές του κόμματός του, ο Βούτσιτς κατηγόρησε τους φοιτητές ότι κατέστρεψαν δύο χρόνια ζωής στη Σερβία και προειδοποίησε ότι θα ηττηθούν «πιο γρήγορα από όσο νομίζουν».