Οι φοιτητές της Σερβίας, μετά τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις για την τραγωδία στον σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβι Σαντ, όπου την 1η Νοεμβρίου 2024 κατέρρευσε το στέγαστρο της εισόδου και σκοτώθηκαν 16 άνθρωποι, ανακοίνωσαν ότι ίδρυσαν κόμμα. Μάλιστα, στο ψηφοδέλτιο που κατέθεσαν είναι υποψήφιος και ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα.

Το ψηφοδέλτιο φέρει την ονομασία «Φοιτητική Λίστα – Οι φοιτητές θα νικήσουν» και υποστηρίχθηκε με την υπογραφή χιλιάδων πολιτών. Στη Σερβία, για να συμμετάσχει ένα κόμμα, ένας συνασπισμός ή μια ομάδα πολιτών στις εκλογές, θα πρέπει να καταθέσει τουλάχιστον 10.000 επικυρωμένες υπογραφές ενηλίκων πολιτών. Οι φοιτητές κατέθεσαν τις υπογραφές πραγματοποιώντας πορεία, η οποία ξεκίνησε συμβολικά μπροστά από την πρυτανεία του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου. Την πορεία ακολούθησαν χιλιάδες πολίτες, φωνάζοντας «Νίκη, Νίκη!».

Στο ψηφοδέλτιο των φοιτητών βρίσκονται 250 προσωπικότητες που δεν είχαν στο παρελθόν κομματική ή πολιτική δραστηριότητα. Μεταξύ αυτών είναι και ο πρώην καλαθοσφαιριστής Ντέγιαν Μποντιρόγκα. Αύριο, όπως ανακοινώθηκε, θα ξεκινήσει και επίσημα η προεκλογική εκστρατεία των φοιτητών και θα γνωστοποιηθεί με κάθε λεπτομέρεια το πρόγραμμα διακυβέρνησης της χώρας.

Ντέγιαν Μποντιρόγκα

Το κυβερνών Σερβικό Προοδευτικό Κόμμα κατέθεσε χθες, Κυριακή, στην Εκλογική Επιτροπή το ψηφοδέλτιο, επικεφαλής του οποίου είναι ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς, ο οποίος αναμένεται σύντομα να παραιτηθεί από το αξίωμα του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Το ψηφοδέλτιό του για τις εκλογές κατέθεσε και το Σοσιαλιστικό Κόμμα της Σερβίας.

Οι εκλογές της 25ης Οκτωβρίου 2026 θα είναι οι δωδέκατες κατά σειρά βουλευτικές εκλογές από το 1990 και τη θέσπιση του πολυκομματικού συστήματος στη Σερβία.