Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς διέψευσε σήμερα ότι υπάρχει ένταση μεταξύ της κυβέρνησης του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου και των στρατιωτικών αναφορικά με το Ιράν, μετά τις πληροφορίες του Τύπου σύμφωνα με τις οποίες ο στρατός του Ισραήλ ανησυχεί για την εργαλειοποίηση της σύγκρουσης πριν από τις αυριανές εκλογές.

Το κανάλι 12 του Ισραήλ μετέδωσε χθες, Κυριακή, το βράδυ ότι ο επικεφαλής των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων Εγιάλ Ζαμίρ ζήτησε να έχει «μια σε βάθος συζήτηση» με τον Νετανιάχου αναφορικά με μια ενδεχόμενη επιχείρηση «που θα μπορούσε να οδηγήσει σε σύγκρουση με το Ιράν», καθώς και νομικές εγγυήσεις και έγγραφα υπογεγραμμένα από πολιτικούς ηγέτες, προτού αναληφθεί οποιαδήποτε δράση.

Το τηλεοπτικό δίκτυο χαρακτήρισε «πρωτοφανή» αυτή την αντιπαράθεση και διευκρίνισε ότι έλαβε άδεια από τη στρατιωτική λογοκρισία για να μεταδώσει τις πληροφορίες αυτές, ενισχύοντας την εντύπωση ότι ο στρατός του Ισραήλ θέλει να ενημερώσει την κοινή γνώμη για τις επιφυλάξεις του.

«Οι πληροφορίες που αφορούν διαφωνίες μεταξύ του πολιτικού επιπέδου και του στρατού όσον αφορά το ιρανικό ζήτημα είναι εντελώς αβάσιμες και ψευδείς», σχολίασε ο Κατς στο Χ.

«Δηλώνω κατηγορηματικά ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση εκ μέρους του Ισραήλ να εξαπολύσει επίθεση εναντίον του Ισραήλ πριν τις εκλογές», πρόσθεσε.

Ο Νετανιάχου διέψευσε τις πληροφορίες ήδη από χθες το βράδυ.

Στο ρεπορτάζ του το κανάλι 12 επικαλείται ανώνυμες πηγές από τον στρατό, οι οποίες δήλωσαν ότι ανησυχούν πως ο Ισραηλινός πρωθυπουργός – που εμφανίζεται να δίνει μάχη στήθος με στήθος με τον βασικό του αντίπαλο Γκάντι Άιζενκοτ στις αυριανές εκλογές– ενδέχεται να εκμεταλλευθεί «το ιρανικό ζήτημα για να αποκτήσει πολιτική ώθηση».

Το Channel 12 δεν διευκρίνισε ποιου είδους στρατιωτική επιχείρηση πυροδότησε την ένταση αυτή, αλλά ο Νετανιάχου έχει αυξήσει τις τελευταίες εβδομάδες τις απειλές του εις βάρος του Ιράν. Την Τετάρτη, για παράδειγμα, υποστήριξε ότι η «ανατροπή» του ιρανικού καθεστώτος αποτελεί τον μοναδικό τρόπο για την εξάλειψη της απειλής που συνιστά η Τεχεράνη.

Αμερικανικά, βρετανικά και ισραηλινά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν την προηγούμενη εβδομάδα ότι ο Νετανιάχου άσκησε πιέσεις στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να εξαπολύσει νέα εκστρατεία βομβαρδισμών εναντίον του Ιράν πριν τις εκλογές στο Ισραήλ.

Αντίπαλοί του κατηγορούν τακτικά τον απερχόμενο Ισραηλινό πρωθυπουργό ότι θέλει να επανεκκινήσει ο πόλεμος με το Ιράν προκειμένου να παραμείνει στην εξουσία και το ρεπορτάζ του καναλιού 12 ενίσχυσε τις ανησυχίες τους.

Ο πρώην υπουργός Άμυνας Αβίγκντορ Λίμπερμαν ζήτησε σήμερα την έναρξη έρευνας για «προδοσία» εις βάρος του Νετανιάχου τον οποίο κατηγορεί ότι «θέλει να σύρει το κράτος του Ισραήλ σε πόλεμο» και ότι «είναι έτοιμος να θυσιάσει τις ζωές στρατιωτών διότι φοβάται μια εκλογική ήττα».