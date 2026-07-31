Οι ισραηλινές δυνάμεις προχώρησαν σε μαζικές ανατινάξεις κοντά στο Φρούριο Μποφόρ στον νότιο Λίβανο, που ανήκει στην παγκόσμια κληρονομιά της Unesco και περιλαμβάνεται στον κατάλογο του οργανισμού με τα μνημεία σε κίνδυνο, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου «Ani».

«Οι ισραηλινές δυνάμεις προκάλεσαν σφοδρές εκρήξεις κατά τα μεσάνυχτα, κυρίως στην ζώνη του Φρουρίου Μποφόρ», μετέδωσε το Ani.

Σε κοινή ανακοίνωση, ο ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, και ο υπουργός Άμυνας της κυβέρνησής του, Ισραελ Κατς, υποστήριξαν ότι ο στρατός κατέστρεψε «τούνελ τρομοκρατών στην περιοχή του Μποφόρ» χρησιμοποιώντας 700 τόνους εκρηκτικών και ότι οι ανατινάξεις έγιναν έπειτα από «κατάφωρη παραβίαση της εκεχειρίας από την Χεζμπολάχ» την Τετάρτη.

Ο ισραηλινός στρατός κατηγόρησε την Χεζμπολάχ για επίθεση με εκρηκτικό drone κατά ισραηλινού στρατιωτικού οχήματος στον νότιο Λίβανο.

Η Χεζμπολάχ δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για καμία επίθεση κατά του Ισραήλ μετά την 20ή Ιουνίου.

Η σιιτική οργάνωση και σύμμαχος του Ιράν έσυρε και πάλι τον Λίβανο σε πόλεμο ξεκινώντας στις 2 Μαρτίου επιθέσεις κατά του Ισραήλ για να υποστηρίξει την Τεχεράνη μετά την έναρξη της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης στις 28 Φεβρουαρίου.

Το Ισραήλ απάντησε με μεγάλης κλίμακας βομβαρδισμούς και χερσαία επίθεση κατά του Λιβάνου. Ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει να κατέχει μεγάλες περιοχές στον νότιο Λίβανο σε βάθος 10 χιλιομέτρων από τα σύνορα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.