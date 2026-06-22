Σε αντίθεση με το παρελθόν, που το Ισραήλ διεξήγαγε αστραπιαίους πολέμους, απολαμβάνοντας για δεκαετίες τα οφέλη της εκάστοτε νίκης, από το 2023 μέχρι και σήμερα επικρατεί σε βάθος χρόνου, με την τελική έκβαση να είναι αβέβαιη.

Η ισραηλινή εφημερίδα The Jerusalem Post ανέλυσε το νέο στρατιωτικό δόγμα που υιοθετήθηκε τη δεκαετία του 1990 και παραπέμπει στη στρατηγική του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, με βασική διαφορά ότι η μία πλευρά δεν έχει γιγάντιες απώλειες ή, για την ακρίβεια, είναι τόσο ελάχιστες, που είναι σαν να μην έχει καθόλου.

«Ο λόγος έγκειται σε μια νέα τακτική δογματική προσέγγιση των IDF που αναδύθηκε στη Γάζα ως απάντηση στην επίθεση της Χαμάς. Αντί να διεξάγει πόλεμο ελιγμών και να συνδυάζει τη δύναμη πυρός, όπως προέβλεπε το σχέδιο “Momentum” για το οποίο είχαν εκπαιδευτεί οι IDF, οι IDF προτίμησαν πολύ αργές, σταδιακές προωθήσεις. Αυτές οι προωθήσεις εξελίσσονται με ρυθμό παρόμοιο με αυτόν ενός πεδίου μάχης του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου, χωρίς όμως τις υψηλές απώλειες».

Ως παράδειγμα έφερε τον Λίβανο, όπου ο ισραηλινός στρατός κατήρτισε σχέδιο να καταλάβει περιοχές για 20 με 30 χρόνια, ώστε να διώξει τις δυνάμεις της Χεζμπολάχ. Η εφημερίδα ανέφερε πως το 1982 μπορεί να χρειάστηκαν περίπου δύο μέρες για να καταληφθούν αυτά τα εδάφη, αλλά σήμερα έπρεπε οι IDF να πολεμούν 900 ημέρες για το ίδιο αποτέλεσμα, οπότε και έγραψε:

«Κάποιοι μπορεί να υποστηρίξουν ότι αυτή η ανησυχία για τις απώλειες είναι που καθοδηγεί τον πόλεμο. Ωστόσο, τα στοιχεία από τον Λίβανο δείχνουν ότι ακόμη και ένας αργός ρυθμός ενέχει κινδύνους. Η Χεζμπολάχ θα βρει καινούργιους τρόπους δράσης, και ο ισραηλινός στρατός υφίσταται απώλειες. Δεν υπάρχει τρόπος να διεξαχθεί ένας πόλεμος χωρίς απώλειες. Ως εκ τούτου, δεν είναι σαφές γιατί θα ήταν προτιμότερο να πολεμήσουμε για 900 ημέρες, αντί για έξι ημέρες, όπως στον Πόλεμο των Έξι Ημερών, αν τελικά οι απώλειες θα είναι οι ίδιες.

«Από την άποψη των συμφερόντων της χώρας, οι σύντομοι πόλεμοι είναι γενικά προτιμότεροι. Οι Ισραηλινοί ηγέτες το γνώριζαν αυτό κατά τις πρώτες δεκαετίες της ύπαρξης του κράτους. Προτιμούσαν την ταχεία προέλαση. Γνώριζαν επίσης ότι ένας μακροχρόνιος πόλεμος θα αποτελούσε αγώνα ενάντια στον χρόνο», έγραψε η ισραηλινή εφημερίδα.

Προσπαθώντας λοιπόν να απαντήσει στο ερώτημα γιατί το Ισραήλ δεν διεξάγει πλέον αστραπιαίους πολέμους, υποστήριξε ότι αυτό μπορεί να συμβαίνει γιατί η στρατηγική του παρελθόντος ενδεχομένως δεν ήταν τόσο επιτυχημένη, οπότε και εφαρμόζεται το δόγμα ζωνών ασφαλείας, που θα υπάρχει μόνο στρατιωτική παρουσία.

Στο παρελθόν, πράγματι το Ισραήλ κατάφερε γρήγορα να εξολοθρεύσει μεγάλο μέρος των αντιπάλων του, εντούτοις, εκείνοι συνέχισαν να υπάρχουν, σε άλλη μορφή. Επίσης, οι εξωτερικές απειλές μπορεί να μειώθηκαν, αλλά η φύση τους άλλαξε, με τις συνέπειες να είναι διαφορετικές.

Παραδείγματος χάριν, στο παρελθόν υπήρχε ο φόβος εισβολής ξένης δύναμης στο Ισραήλ. Το συγκεκριμένο σενάριο δεν υφίσταται τώρα, αλλά ο φόβος για τεράστιο τρομοκρατικό χτύπημα που αμφισβητεί τη δύναμη της χώρας είναι υπαρκτός, όπως αποδείχθηκε το 2023 με την επίθεση της Χαμάς, όπου έδειξε ότι το Ισραήλ δεν είναι άτρωτο, παρά την όποια προετοιμασία του για οποιαδήποτε πιθανότητα.