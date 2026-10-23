Πρόσθεσε το Newsbeast στις προτεινόμενες πηγές σου στη Google

Το περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο προάστιο του Παρισιού Τραπ, κατά το οποίο ένα άτομο έχασε τη ζωή του και τουλάχιστον άλλα τέσσερα τραυματίστηκαν, ήταν «ξεκάθαρα ένα τρομοκρατικό έγκλημα», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιές.

Ο υπουργός αναφέρθηκε στο περιστατικό κατά το οποίο ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν το πρωί της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου στις περιοχές Τραπ και Λα Βεριέρ, στο νομό Ιβελίν της Γαλλίας.

Σύμφωνα με αστυνομική πηγή, ο δράστης συνελήφθη λίγο αργότερα από τις αστυνομικές αρχές στην περιοχή Κουανιέρ, επίσης στον νομό Ιβελίν. Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια της ένοπλης επίθεσης.

Ο υπουργός πρόσθεσε ότι οι έρευνες από την αντιτρομοκρατική εισαγγελία βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.