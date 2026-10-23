Το περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο προάστιο του Παρισιού Τραπ, κατά το οποίο ένα άτομο έχασε τη ζωή του και τουλάχιστον άλλα τέσσερα τραυματίστηκαν, ήταν «ξεκάθαρα ένα τρομοκρατικό έγκλημα», δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιές.

Ο υπουργός αναφέρθηκε στο περιστατικό κατά το οποίο ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν το πρωί της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου στις περιοχές Τραπ και Λα Βεριέρ, στο νομό Ιβελίν της Γαλλίας.



Σύμφωνα με αστυνομική πηγή, ο δράστης συνελήφθη λίγο αργότερα από τις αστυνομικές αρχές στην περιοχή Κουανιέρ, επίσης στον νομό Ιβελίν. Οι αρχές διεξάγουν έρευνα για τα αίτια της ένοπλης επίθεσης.

🔴 Fusillade mortelle à Trappes : "Le mobile pourrait être raciste. Les investigations sont en cours mais c’est clairement un crime terroriste" déclare le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez https://t.co/DaA1BDct6d — LCI (@LCI) October 23, 2026

Ο υπουργός πρόσθεσε ότι οι έρευνες από την αντιτρομοκρατική εισαγγελία βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.