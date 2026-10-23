Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και άλλοι τέσσερις τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς που σημειώθηκαν το πρωί της Παρασκευής 23 Οκτωβρίου στις περιοχές Τραπ και Λα Βεριέρ, στο νομό Ιβελίν της Γαλλίας. Σύμφωνα με αστυνομική πηγή, ο δράστης συνελήφθη λίγο αργότερα από τις αστυνομικές αρχές στην περιοχή Κουανιέρ, επίσης στον νομό Ιβελίν.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 10:30 το πρωί, ενώ, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο BFM TV, ο ένοπλος άνοιξε πυρ επανειλημμένα από το όχημά του, πυροβολώντας κατά ριπάς σε δημόσιο δρόμο. Οι αστυνομικές δυνάμεις κινητοποιήθηκαν άμεσα και κατάφεραν να εντοπίσουν και να συλλάβουν τον άνδρα.

Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης βρίσκονται στο σημείο και επιχειρούν να συνδράμουν τους τραυματίες, ενώ ο τελικός απολογισμός του περιστατικού παραμένει ανοιχτός. Όπως διευκρίνισε η νομαρχία του Ιβελίν, ο αριθμός των θυμάτων «δεν έχει σταθεροποιηθεί».

Παράλληλα, ο Λοράν Μαζορί, βουλευτής του κόμματος LIOT στον νομό Ιβελίν, δήλωσε στο BFM TV ότι οι τέσσερις τραυματίες βρίσκονται σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση, καθώς φέρουν «πολλαπλά τραύματα από σφαίρες».