Ένας νεκρός και αρκετοί τραυματίες είναι ο απολογισμός των πυροβολισμών που σημειώθηκαν το πρωί της Παρασκευής στις πόλεις Τραπ και Λα Βεριέρ, στο νομό Ιβελίν της Γαλλίας. Ο ύποπτος για την επίθεση συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση, ενώ την υπόθεση ανέλαβε η Εθνική Αντιτρομοκρατική Εισαγγελία της Γαλλίας.

Στην Τραπ, σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, Αλί Ραμπέ, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του, ενώ ένας ακόμη τραυματίας νοσηλεύεται σε «απόλυτα κρίσιμη κατάσταση». Όπως διευκρίνισε ο ίδιος, ο νεκρός ήταν αφρικανικής καταγωγής, ενώ ο τραυματίας που βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση έχει καταγωγή από το Μαγκρέμπ. Οι πυροβολισμοί έπληξαν διάφορα σημεία της πόλης, μεταξύ των οποίων ένα κέντρο υγείας, οχήματα και έναν χώρο παιχνιδιού. «Είναι θαύμα που δεν έχουμε περισσότερα θύματα», δήλωσε ο Αλί Ραμπέ.

Οι μαρτυρίες για τους πυροβολισμούς στην Τραπ

Ο Ζερεμί, οδηγός φορτηγού, βρισκόταν από το πρωί ακινητοποιημένος λόγω βλάβης. Την ώρα των πυροβολισμών ήταν στον σταθμό καυσίμων της Έσσο, στον δρόμο προς την Τραπ, και περιέγραψε όσα συνέβησαν μπροστά του. «Ακούσαμε πυροβολισμούς. Ήρθε μπροστά μας, μας κοίταξε και άρχισε να πυροβολεί εναντίον μας. Το φορτηγό μου δέχθηκε μία σφαίρα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι ο ένοπλος βρισκόταν έξω από το αυτοκίνητό του όταν άνοιξε πυρ.

🚨🇫🇷 ALERTE — Au moins un mort à Trappes (Yvelines), où un homme a tiré sur des passants. Le suspect a été interpellé, selon BFM. https://t.co/vA69q058fA — AlertesNewsFR (@AlertesNewsFR24) October 23, 2026

Ο Κριστόφερ, ο τεχνικός οδικής βοήθειας που έσπευσε στο σημείο, έδωσε τη δική του περιγραφή για τις κινήσεις του δράστη. Όπως είπε, ο ένοπλος επιχείρησε στη συνέχεια να μπει στο εσωτερικό, αλλά το όπλο του παρουσίασε εμπλοκή, με αποτέλεσμα να αποχωρήσει. «Ήταν ένας γενειοφόρος άνδρας, ντυμένος εξ ολοκλήρου στα γκρι. Είχε ένα όπλο παλαιού τύπου», σημείωσε, εκτιμώντας ότι ο άνδρας παρέμεινε στο σημείο μόλις δύο με τρία λεπτά προτού συνεχίσει την πορεία του.

Τραυματίες από πυροβολισμούς και στη Λα Βεριέρ

Στη Λα Βεριέρ, αστυνομικές κορδέλες είχαν αποκλείσει την περιοχή μπροστά από το πολιτιστικό κέντρο, το οποίο βρίσκεται ανάμεσα σε ψηλές πολυκατοικίες. Στο σημείο είχαν ήδη φτάσει στελέχη της εγκληματολογικής υπηρεσίας, καθώς και αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αντιτρομοκρατίας (SDAT). Σύμφωνα με αστυνομικό που βρισκόταν εκεί, δύο ενήλικες είχαν τραυματιστεί από πυροβολισμούς.

Μια φαρμακοποιός, το κατάστημα της οποίας βρίσκεται στην πλατεία, περιέγραψε τον ήχο που άκουσε τη στιγμή του περιστατικού. «Άκουσα θορύβους σαν να ήταν κομπρεσέρ», ανέφερε ψιθυριστά, εξηγώντας ότι σε καμία περίπτωση δεν είχε φανταστεί πως επρόκειτο για πυροβολισμούς.

Ο δήμαρχος της Λα Βεριέρ, Νικολά Ντανβίλ, δήλωσε ότι ένα κορίτσι 12 ετών τραυματίστηκε «σοβαρά» από «οκτώ χτυπήματα από σφαίρες». Η ανήλικη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Νεκέρ στο Παρίσι και, σύμφωνα με τον ίδιο, «η κατάστασή της φέρεται να έχει σταθεροποιηθεί».

Η αντίδραση του Γάλλου προέδρου και η σύλληψη του υπόπτου

Την υπόθεση ανέλαβε η Εθνική Αντιτρομοκρατική Εισαγγελία (PNAT), η οποία ανακοίνωσε ότι ο ύποπτος που άνοιξε πυρ στους δρόμους της Τραπ και της Λα Βεριέρ το πρωί της Παρασκευής συνελήφθη και τέθηκε υπό κράτηση.

Ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας αντέδρασε μέσω της πλατφόρμας Χ, εκφράζοντας τη βαθιά συγκίνησή του για την ένοπλη επίθεση. «Βαθιά συγκίνηση μετά την ένοπλη επίθεση που σημειώθηκε στην Τραπ και τη Λα Βεριέρ. […] Οι σκέψεις μας είναι με τα θύματα, τις οικογένειές τους, καθώς και με όλους τους κατοίκους του νομού Ιβελίν. Σε αυτή τη φοβερή δοκιμασία, το Έθνος στέκεται στο πλευρό τους. Αναγνώριση στις δυνάμεις της τάξης, οι οποίες έχουν ήδη προχωρήσει στη σύλληψη του δράστη», ανέφερε στην ανάρτησή του.