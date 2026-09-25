Μια έκρηξη ακούστηκε κοντά στο κέντρο του Κιέβου έπειτα από ρωσική επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, σύμφωνα με αυτήκοο μάρτυρα.

Εξάλλου το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα πως οι δυνάμεις του πραγματοποιήσαν στη διάρκεια της νύκτας επιδρομές εναντίον εγκαταστάσεων της ουκρανικής αμυντικής βιομηχανίας, κέντρων ανεφοδιασμού στην περιφέρεια της Οδησσού και λιμενικής υποδομής στο Ρένι.

Το υπουργείο ανακοίνωσε επίσης ότι ρωσικές δυνάμεις έπληξαν φορτηγό πλοίο που μετέφερε στρατιωτικά είδη και είδη διπλής χρήσης στο λιμάνι της Οδησσού.

Το Reuters σημειώνει πως δεν είναι σε θέση να επιβεβαιώσει από ανεξάρτητες πηγές τις ανακοινώσεις του ρωσικού υπουργείου.