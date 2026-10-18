Νέα επίθεση κατά του Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορώντας τον Ουκρανό πρόεδρο ότι δεν επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου, την ώρα που ο ίδιος υποστηρίζει ότι έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία. Παράλληλα, ο Αμερικανός πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι δεν θέλει να προχωρήσει σε κινήσεις που θα μπορούσαν να απομακρύνουν τη Μόσχα από το τραπέζι των συνομιλιών.

Σε ανάρτησή του την Κυριακή, ο Τραμπ υποστήριξε ότι η στάση του απέναντι στη Ρωσία είναι σαφής, τονίζοντας ότι προτεραιότητά του είναι η επίτευξη ειρήνης μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Όπως ανέφερε, οι συνομιλίες έχουν σημειώσει πρόοδο, ενώ έκανε αναφορά και στις παράλληλες διαπραγματεύσεις για τους ομήρους.

«Βρίσκομαι στη διαδικασία διαπραγμάτευσης της ειρήνης στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και δεν θέλω να κάνω τίποτα που θα απομακρύνει, ανόητα, τη Ρωσία από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η αναφορά στη Ρωσία και το Ιράν

Στην ίδια ανάρτηση, ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε και στη στάση της Μόσχας απέναντι στο Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η Ρωσία προσφέρει ελάχιστη ή σχεδόν καμία βοήθεια στην Ισλαμική Δημοκρατία, σε σύγκριση με όσα θα μπορούσε να κάνει.

«Θέλω να παραμείνει έτσι», σημείωσε, προσθέτοντας ότι δεν επιθυμεί να υπάρξουν παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να αλλάξουν αυτή την κατάσταση.

Ο Τραμπ συνέδεσε, επίσης, τις επιλογές του με την προσπάθεια διατήρησης ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας με τη ρωσική πλευρά, υποστηρίζοντας ότι μια απόφαση που θα υπονόμευε τις συνομιλίες θα μπορούσε να έχει αρνητικές συνέπειες για τη διπλωματική προσπάθεια.

Κατηγορεί τον Ζελένσκι για τις επιθέσεις στα ρωσικά διυλιστήρια

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ άσκησε κριτική στον Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τις επιθέσεις σε ρωσικές εγκαταστάσεις διύλισης ντίζελ, υποστηρίζοντας ότι πλήττουν τις διεθνείς αγορές καυσίμων, συμπεριλαμβανομένης της αμερικανικής αγοράς.

Όπως ανέφερε, οι επιπτώσεις επηρεάζουν αγρότες, κτηνοτρόφους και επιχειρήσεις, ενώ υποστήριξε ότι η Ρωσία εξακολουθεί να διαθέτει εκατομμύρια βαρέλια ντίζελ στις διεθνείς αγορές σε χαμηλές τιμές.

Στη συνέχεια, κατηγόρησε ευθέως τον Ουκρανό πρόεδρο ότι δεν επιδιώκει πραγματικά τον τερματισμό της σύγκρουσης, επικαλούμενος και την οικονομική βοήθεια που έχει λάβει η Ουκρανία από την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες επί προεδρίας Τζο Μπάιντεν.

«Δεν θέλει να τερματίσει αυτόν τον πόλεμο, και πιθανώς ποτέ δεν ήθελε», έγραψε για τον Ζελένσκι, διατυπώνοντας παράλληλα την εκτίμηση ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να είχε εξασφαλίσει καλύτερη συμφωνία πριν από δύο χρόνια.

«Η χώρα του είναι σε ερείπια», υποστηρίζει ο Τραμπ

Στην ανάρτησή του, ο Αμερικανός πρόεδρος περιέγραψε με ιδιαίτερα μελανά χρώματα την κατάσταση στην Ουκρανία, υποστηρίζοντας ότι μεγάλο μέρος της επικράτειάς της έχει χαθεί και ότι ο ανδρικός πληθυσμός της έχει υποστεί σοβαρές απώλειες, με νεκρούς και τραυματίες.

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί αποτελούν μέρος της επιχειρηματολογίας του Τραμπ υπέρ της επίτευξης συμφωνίας, καθώς ο ίδιος επιμένει ότι η διπλωματική λύση πρέπει να παραμείνει προτεραιότητα.

Κλείνοντας την παρέμβασή του, επανέλαβε ότι επιθυμεί τον τερματισμό της σύγκρουσης, γράφοντας με κεφαλαία γράμματα: «ΘΕΛΩ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ!».Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα.