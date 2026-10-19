Νέο μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων εξαπέλυσε η Ρωσία τα ξημερώματα στο Κίεβο, όπου ο δήμαρχος, Βιτάλι Κλίτσκο, ανέφερε καταστροφές σε σταθμό του μετρό.

Επίσης, όπως μεταδίδει το RBC-Ukraine λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας είχε ενημερώσει για ρωσικά πλήγματα σε δύο συνοικίες του Κιέβου, εξαιτίας των οποίων μια 21χρονη κοπέλα σκοτώθηκε κι άλλοι δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Ένα ιατρικό κέντρο στη συνοικία Ντεσνιάνσκι κι άλλο ένα κτίριο στη συνοικία Ντνιπρόβσκι υπέστησαν ζημιές, σύμφωνα με την ενημέρωση του δημάρχου στο Telegram.

Ακολούθησε και δεύτερο κύμα ρωσικών επιθέσεων γύρω στις 3 τα ξημερώματα. Ο δήμαρχος του Κιέβου ανέφερε καταστροφές σε σταθμό του μετρό και σε ένα 25ώροφο συγκρότημα κατοικιών στη συνοικία Σολομιάνσκι, όπου τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν.