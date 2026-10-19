Η Ρωσία εξαπέλυσε επιθέσεις κατά ενεργειακών στόχων σε τουλάχιστον 10 περιοχές της Ουκρανίας κατά την διάρκεια της νύκτας στερώντας την ηλεκτροδότηση σε περισσότερους από 500.000 ανθρώπους, δήλωσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η Ουκρανία δεν έλαβε ειδοποίηση για την επίθεση της Ρωσίας με βαλλιστικούς πυραύλους, πρόσθεσε ο πρόεδρος της Ουκρανίας.

Ο υπουργός Ενέργειας της Ουκρανίας Αρτέμ Νεκραζόφ ανακοίνωσε μέσω Telegram ότι κυλιόμενες διακοπές ρεύματος και περιορισμοί έχουν τεθεί σε εφαρμογή για την βιομηχανία και τις επιχειρήσεις.