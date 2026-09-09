Εμπορικά πλοία στο βόρειο τμήμα του Κόλπου και στον Κόλπο του Ομάν έγιναν τη νύκτα στόχος πυρών ακινητοποίησης «στο πλαίσιο στρατιωτικών επιχειρήσεων στην περιοχή», ανακοίνωσε η βρετανική υπηρεσία ενημέρωσης για την ασφάλεια της ναυτιλίας UKMTO, αφού το Ιράν επεσήμανε ότι στοχοθέτησε περίπου 20 πλοία που προσπάθησαν να διασχίσουν το Στενό του Ορμούζ.

Προς το παρόν η UKMTO επεσήμανε ότι έχει ξεσπάσει πυρκαγιά σε κάποια από τα πλοία, όμως δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει αν υπάρχουν θύματα ή επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Σε ξεχωριστή της ανακοίνωση η υπηρεσία αναφέρθηκε σε ένα άλλο περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε σήμερα 24 ναυτικά μίλια από το Πορτ Ρασίντ των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Ένα πλοίο εντοπίστηκε να έχει πάρει κλίση, ενώ ήταν αγκυροβολημένο, πιθανόν επειδή είχαν εισρεύσει σε αυτό νερά έπειτα από επίθεση από άγνωστο βλήμα.

Χθες Τρίτη το μικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM) ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του κατέστρεψαν πέντε ιρανικά πετρελαιοφόρα σε αντίποινα για τις απόπειρες επιθέσεων με πυραύλους εναντίον πλοίου του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού τις προηγούμενες δύο ημέρες.

Οι Φρουροί της Επανάστασης, η επίλεκτη μονάδα του στρατού του Ιράν, επεσήμαναν σήμερα ότι επιτέθηκαν εναντίον δύο αμερικανικών πλοίων και οκτώ πετρελαιοφόρων στον Κόλπο απαντώντας στα πλήγματα των ΗΠΑ εναντίον ιρανικών τάνκερ.

Οι Φρουροί της Επανάστασης σημείωσαν ότι τα 10 αυτά πλοία προσπάθησαν να περάσουν από περιοχή του Κόλπου του Ορμούζ την οποία χαρακτήρισαν «απαγορευμένη και μη ασφαλή».