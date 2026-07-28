Οι μεξικανικές αρχές ανακοίνωσαν χθες Δευτέρα ότι προχώρησαν στη σύλληψη της χήρας δημάρχου ο οποίος δολοφονήθηκε μέσα στο κτίριο του δήμου την περασμένη εβδομάδα, καθώς τη βαραίνουν υποψίες πως ενέχεται σε υπόθεση εκβίασης.

Ο Βαλεντίν Λαβίν, ο δήμαρχος της Τεμοάκ, πόλης περίπου 14.000 κατοίκων στην πολιτεία Μορέλος, ήταν μέλος του κυβερνώντος κόμματος MORENA, με το οποίο έχει εκλεγεί η πρόεδρος της χώρας Κλαούδια Σέινμπαουμ. Δολοφονήθηκε την περασμένη Πέμπτη, μέσα στο κτίριο όπου εργαζόταν.

Στην Μορέλος δρουν διάφορες συμμορίες που διακινούν ναρκωτικά. Η πολιτεία αυτή γειτονεύει με την Γκερέρο, η οποία συγκαταλέγεται στις βιαιότερες σε όλη τη χώρα.

Η εισαγγελία στη Μορέλος ανακοίνωσε χθες τη σύλληψη της Μαρισόλ «Ν», που ο μεξικανικός Τύπος ανέφερε πως είναι η χήρα του δημάρχου, καθώς και του Γιοβάνι Εμανουέλ «Ν»· πρόκειται για τον επικεφαλής της δημοτικής αστυνομίας.

Συνελήφθησαν στο πλαίσιο επιχείρησης εναντίον των εκβιάσεων, πρόσθεσε η εισαγγελία, χωρίς ωστόσο να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες για τις συλλήψεις, ούτε για το ενδεχόμενο να ενέχονταν στη δολοφονία του δημάρχου.

Σχεδόν εκατό τοπικοί αιρετοί έχουν δολοφονηθεί στο Μεξικό από το 2006, τη χρονιά που εξερράγη η βία των συμμοριών που επιδίδονται κυρίως σε διακίνηση ναρκωτικών.

Η δολοφονία στα τέλη του 2025 του Κάρλος Μάνσο, δημάρχου της Ουρουαπάν, πόλης 300.000 κατοίκων στην πολιτεία Μιτσοακάν (δυτικά), προκάλεσε βαθύ σοκ και διαδηλώσεις στη χώρα. Ο αιρετός δολοφονήθηκε μπροστά στην οικογένειά του, μέρα μεσημέρι, κατά τη διάρκεια δημόσιας εκδήλωσης. Ο φερόμενος ως δράστης, έφηβος 17 ετών, σκοτώθηκε από σωματοφύλακες του δημάρχου, ο οποίος αψηφούσε τα καρτέλ κι απαιτούσε από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να υποστηρίξει τον «πόλεμο» που τους είχε κηρύξει.