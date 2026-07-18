Σειρά αντικρουόμενων αναφορών προέκυψε σχετικά με δύο δεξαμενόπλοια στα Στενά του Ορμούζ, με την Ουάσιγκτον να απορρίπτει τους ισχυρισμούς της Τεχεράνης για πρόσκρουση των πλοίων σε ναυτικές νάρκες.

Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης είχαν υποστηρίξει νωρίτερα ότι τα δύο δεξαμενόπλοια εξερράγησαν και τυλίχθηκαν στις φλόγες, αφού πέρασαν από θαλάσσια περιοχή νοτίως των Στενών του Ορμούζ, στην οποία, σύμφωνα με την ιρανική πλευρά, είχαν τοποθετηθεί νάρκες.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές πληροφορίες για τραυματίες ή νεκρούς, ενώ δεν υπήρξε ανεξάρτητη επιβεβαίωση για τις συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκαν οι φωτιές στα πλοία.

Η Κεντρική Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ (CENTCOM), ωστόσο, διέψευσε την εκδοχή που παρουσίασαν οι Φρουροί της Επανάστασης. Σε ανακοίνωσή της χαρακτήρισε «ψευδή» την αναφορά ότι τα δύο δεξαμενόπλοια προσέκρουσαν σε ναυτικές νάρκες και εξερράγησαν στα Στενά του Ορμούζ.