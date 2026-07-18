Σειρήνες ήχησαν στο Μπαχρέιν εν μέσω φόβων για νέα ιρανική επίθεση. Το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας κάλεσε, μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Χ, πολίτες και κατοίκους να «παραμείνουν ψύχραιμοι και να κατευθυνθούν στο πλησιέστερο ασφαλές σημείο».

تم إطلاق صافرة الإنذار ، نرجو من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية.. — Ministry of Interior (@moi_bahrain) July 17, 2026

Την ίδια στιγμή, το ιρανικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA μετέδωσε ότι ακούστηκαν εκρήξεις στο Μπαχρέιν, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχουν επίσημες πληροφορίες για τις συνθήκες του περιστατικού ή για τυχόν θύματα.

Παράλληλα, η κρατική τηλεόραση του Ιράν μετέδωσε ότι ο ιρανικός στρατός έθεσε στο στόχαστρο αμερικανικά στρατόπεδα και στρατιωτικές βάσεις στο Κουβέιτ και την Ιορδανία.

Μέχρι στιγμής, οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές, ενώ δεν έχουν υπάρξει επίσημες ανακοινώσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Κουβέιτ ή την Ιορδανία σχετικά με τις αναφορές αυτές.