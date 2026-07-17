Το Ιράν προχώρησε σε νέα σειρά επιθέσεων κατά αμερικανικών στόχων στο Μπαχρέιν, απαντώντας στις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις που συνεχίζονται για έβδομη διαδοχική νύχτα.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι στο στόχαστρο βρέθηκαν αμερικανική αποθήκη, η οποία επλήγη με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, καθώς και κέντρο πληροφοριών στο Μπαχρέιν.

Σύμφωνα με τους ίδιους ισχυρισμούς, η επίθεση στο κέντρο πληροφοριών πραγματοποιήθηκε με συνδυασμό βαλλιστικών πυραύλων και drones.

Στην ίδια ανακοίνωση, οι IRGC ισχυρίζονται επίσης ότι κατέστρεψαν «το κύριο κέντρο τεχνητής νοημοσύνης στο Μπαχρέιν», το οποίο, σύμφωνα με τους ίδιους, χρησιμοποιούνταν από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον εντοπισμό στόχων στο Ιράν και τη διάπραξη «εγκλημάτων πολέμου».

Οι ισχυρισμοί αυτοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες ή αμερικανικές πηγές.

Η ανακοίνωση καταλήγει με νέες απειλές, αναφέροντας ότι «στο εξής θα καταστρέφουμε τα σημαντικότερα βιομηχανικά, πληροφοριακά και τεχνητής νοημοσύνης περιουσιακά στοιχεία εταιρειών με Αμερικανούς μετόχους στην περιοχή, ανεξάρτητα από τη χώρα στην οποία βρίσκονται, και θα αφανίσουμε τα πολυτιμότερα περιουσιακά στοιχεία αμερικανικών εταιρειών σε όλες τις χώρες που φιλοξενούν αμερικανικές βάσεις».

Δείτε το βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης χωρίς να υπάρχει αξιόπιστη πηγή επιβεβαίωσης.

🚀🔥Les missiles à sous-munitions iraniens ont ciblé les bases militaires américaines au Bahreïn et en Jordanie. Lors de l'une des attaques les plus violentes contre le club …

🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/hGVV80MA6Q — IRAN AFRICA (@IranAfrique2026) July 17, 2026

Η Τεχεράνη είναι έτοιμη να εξαπολύσει επιθέσεις ευρείας κλίμακας εάν τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν συνεχιστούν για «δυο-τρεις ημέρες» ακόμη, προειδοποίησε νωρίτερα την Παρασκευή ο Μοχσέν Ρεζαΐ, στρατιωτικός σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη Μοτζταμπά Χαμενεΐ και πρώην επικεφαλής των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

Όπως μεταδίδει η ιρανική κρατική τηλεόραση, ο Ρεζαΐ τόνισε πως «το Ιράν δεν θα αρκεστεί πλέον σε ανταποδοτικά πλήγματα» και «κανένα σύνορο δεν θα είναι ασφαλές».

Τουλάχιστον πέντε εκρήξεις ακούστηκαν στην πόλη Γιαζντ, στο κεντρικό Ιράν, ενώ οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως εξαπέλυσαν νέο κύμα αεροπορικών βομβαρδισμών εναντίον της χώρας, για έβδομη συναπτή νύχτα, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Από την πλευρά του, το πρακτορείο ειδήσεων MEHR έκανε λόγο για «εκρήξεις» που ακούστηκαν σε διάφορες «νότιες επαρχίες» της Ισλαμικής Δημοκρατίας.