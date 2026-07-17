

Για έβδομη διαδοχική νύχτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν, διατηρώντας αμείωτη την πίεση προς την Τεχεράνη. Η Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (CENTCOM) ανακοίνωσε νέο κύμα πληγμάτων, υποστηρίζοντας ότι στόχος των επιχειρήσεων είναι η περαιτέρω αποδυνάμωση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της χώρας.

Σύμφωνα με τη CENTCOM, η νέα επιχείρηση άρχισε στις 22:00 ώρα Ελλάδας, έπειτα από εντολή του Αμερικανού προέδρου.

CENTCOM launched a round of strikes against Iran at 3 p.m. ET today for the seventh consecutive night. The strikes are designed to continue degrading Iranian military capabilities at the Commander in Chief's direction. — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 17, 2026

Την ίδια ώρα, οι αμερικανικές δυνάμεις εξακολουθούν να βρίσκονται σε κατάσταση υψηλής ετοιμότητας, στο πλαίσιο της επιβολής του ναυτικού αποκλεισμού σε βάρος του Ιράν.

Η Κεντρική Διοίκηση ανέφερε ακόμη ότι μέσα στο πρώτο τριήμερο μετά την επαναφορά του αποκλεισμού, τέσσερα εμπορικά πλοία υποχρεώθηκαν να μεταβάλουν την πορεία τους. Ένα ακόμη ακινητοποιήθηκε, ενώ σε διαφορετικό σκάφος πραγματοποιήθηκε έλεγχος, με σκοπό να διαπιστωθεί αν τηρούνταν τα προβλεπόμενα μέτρα.

American forces remain vigilant as the United States strictly enforces the naval blockade against Iran. During the first three days of renewed implementation, U.S. forces have redirected 4 commercial vessels, disabled 1, and boarded 1 to ensure full compliance. pic.twitter.com/VIY63sY9Fh — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 17, 2026

Ιρανικά πυρά κατά εμπορικού πλοίου

Το ιρανικό πρακτορείο Tasnim μετέδωσε ότι οι Φρουροί της Επανάστασης άνοιξαν πυρ εναντίον εμπορικού πλοίου με σημαία Ταϊλάνδης, όταν αυτό επιχείρησε να διαπλεύσει τα Στενά του Ορμούζ, αγνοώντας τις προειδοποιήσεις και τις εντολές που είχαν εκδώσει οι ιρανικές δυνάμεις.

Επικαλούμενο καλά πληροφορημένη πηγή, το Tasnim αναφέρει πως το πλοίο «επιχείρησε να διέλθει από τα Στενά του Ορμούζ χωρίς να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις και χωρίς να λάβει άδεια από τους Φρουρούς της Ισλαμικής Επανάστασης».

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για το αν το πλοίο υπέστη ζημιές ή αν υπάρχουν θύματα.