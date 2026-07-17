Νέα επεισόδια καταγράφονται στην κλιμακούμενη αντιπαράθεση μεταξύ Νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και Ηνωμένων Πολιτειών, με συγκρούσεις να σημειώνονται τόσο στο ιρανικό έδαφος όσο και σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Ιορδανία που χρησιμοποιούνται από τις αμερικανικές δυνάμεις.

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι οκτώ τραυματίστηκαν σε «εχθρικές» επιθέσεις στην επαρχία Χορμοζγκάν, στο νότιο Ιράν, σύμφωνα με όσα μετέδωσαν ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα τοπικό αξιωματούχο. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες πληροφορίες για τους στόχους που επλήγησαν ή τις ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκαν οι επιθέσεις.

Ιρανικός ισχυρισμός για κατάρριψη αμερικανικού MQ-9

Την ίδια ώρα, οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) ανακοίνωσαν ότι κατέρριψαν αμερικανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος τύπου MQ-9 πάνω από την πόλη-λιμάνι Μπουσέρ, στο νότιο Ιράν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης, το drone εντοπίστηκε, αναχαιτίστηκε και καταστράφηκε με τη χρήση ενός νέου προηγμένου συστήματος αεράμυνας, το οποίο, όπως υποστηρίζεται, λειτουργεί υπό τον έλεγχο του ολοκληρωμένου δικτύου αντιαεροπορικής άμυνας της χώρας.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανεξάρτητη επιβεβαίωση του περιστατικού, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν έχουν προχωρήσει σε επίσημη τοποθέτηση σχετικά με τον ιρανικό ισχυρισμό.

Τραυματίες Αμερικανοί στρατιωτικοί σε επιθέσεις στην Ιορδανία

Παράλληλα, το Ιράν φέρεται να εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον τουλάχιστον δύο στρατιωτικών βάσεων στην Ιορδανία μέσα στην εβδομάδα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν αρκετοί Αμερικανοί στρατιωτικοί, όταν επλήγη μία από τις εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούν οι αμερικανικές δυνάμεις.

Την πληροφορία μετέδωσε το CBS News, επικαλούμενο πολλούς Αμερικανούς αξιωματούχους που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας, καθώς δεν είχαν εξουσιοδότηση να τοποθετηθούν δημόσια.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής αναφορές για νεκρούς ούτε μεταξύ των Αμερικανών ούτε μεταξύ των Ιορδανών, ενώ δεν έχει γίνει γνωστή η κατάσταση της υγείας των τραυματιών ή η σοβαρότητα των τραυμάτων τους.

Αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη χρησιμοποιούν συχνά στρατιωτικές εγκαταστάσεις στην Ιορδανία, γεγονός που καθιστά τη χώρα κομβικό σημείο για τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ στην ευρύτερη περιοχή.

Εκρήξεις σε δύο δεξαμενόπλοια νότια των Στενών του Ορμούζ ανακοίνωσε η Τεχεράνη

Στις φλόγες παραδόθηκαν δύο δεξαμενόπλοια σε θαλάσσια περιοχή νότια των Στενών του Ορμούζ, έπειτα από εκρήξεις που σημειώθηκαν κατά το πέρασμά τους από ζώνη όπου, σύμφωνα με το Ιράν, είχαν τοποθετηθεί νάρκες.

Την πληροφορία μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση, επικαλούμενη ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης. Όπως αναφέρεται, οι εκρήξεις εκδηλώθηκαν μόλις τα πλοία ολοκλήρωσαν τη διέλευσή τους από το συγκεκριμένο σημείο.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί στοιχεία για τα ονόματα των πλοίων, το μέγεθος των καταστροφών ή το εάν υπάρχουν τραυματίες και νεκροί.

Νέα ιρανικά πλήγματα κατά αμερικανικών στόχων στο Μπαχρέιν

Το Ιράν προχώρησε σε νέα σειρά επιθέσεων κατά αμερικανικών στόχων στο Μπαχρέιν, απαντώντας στις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις που συνεχίζονται για έβδομη διαδοχική νύχτα.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι στο στόχαστρο βρέθηκαν αμερικανική αποθήκη, η οποία επλήγη με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, καθώς και κέντρο πληροφοριών στο Μπαχρέιν.

🚀🔥Les missiles à sous-munitions iraniens ont ciblé les bases militaires américaines au Bahreïn et en Jordanie. Lors de l'une des attaques les plus violentes contre le club …

🔥🔥🔥🔥🔥 pic.twitter.com/hGVV80MA6Q — IRAN AFRICA (@IranAfrique2026) July 17, 2026

Σύμφωνα με τους ίδιους ισχυρισμούς, η επίθεση στο κέντρο πληροφοριών πραγματοποιήθηκε με συνδυασμό βαλλιστικών πυραύλων και drones.

Στην ίδια ανακοίνωση, οι IRGC ισχυρίζονται επίσης ότι κατέστρεψαν «το κύριο κέντρο τεχνητής νοημοσύνης στο Μπαχρέιν», το οποίο, σύμφωνα με τους ίδιους, χρησιμοποιούνταν από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον εντοπισμό στόχων στο Ιράν και τη διάπραξη «εγκλημάτων πολέμου».

Οι ισχυρισμοί αυτοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες ή αμερικανικές πηγές.

Η ανακοίνωση καταλήγει με νέες απειλές, αναφέροντας ότι «στο εξής θα καταστρέφουμε τα σημαντικότερα βιομηχανικά, πληροφοριακά και τεχνητής νοημοσύνης περιουσιακά στοιχεία εταιρειών με Αμερικανούς μετόχους στην περιοχή, ανεξάρτητα από τη χώρα στην οποία βρίσκονται, και θα αφανίσουμε τα πολυτιμότερα περιουσιακά στοιχεία αμερικανικών εταιρειών σε όλες τις χώρες που φιλοξενούν αμερικανικές βάσεις».

Δείτε το βίντεο που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει αξιόπιστη ανεξάρτητη επιβεβαίωση της γνησιότητάς του.

Νέες προειδοποιήσεις της Τεχεράνης για γενικευμένη κλιμάκωση

Η Τεχεράνη είναι έτοιμη να εξαπολύσει επιθέσεις ευρείας κλίμακας εάν τα αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν συνεχιστούν για «δύο-τρεις ημέρες» ακόμη, προειδοποίησε νωρίτερα την Παρασκευή ο Μοχσέν Ρεζαΐ, στρατιωτικός σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη Μοτζταμπά Χαμενεΐ και πρώην επικεφαλής των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

Όπως μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση, ο Ρεζαΐ υποστήριξε ότι «το Ιράν δεν θα αρκεστεί πλέον σε ανταποδοτικά πλήγματα» και ότι «κανένα σύνορο δεν θα είναι ασφαλές», αφήνοντας να εννοηθεί πως η Τεχεράνη εξετάζει ακόμη πιο επιθετικές κινήσεις σε περίπτωση συνέχισης των αμερικανικών επιχειρήσεων.

Εκρήξεις στη Γιαζντ και νέο κύμα αμερικανικών βομβαρδισμών

Τουλάχιστον πέντε εκρήξεις ακούστηκαν στην πόλη Γιαζντ, στο κεντρικό Ιράν, την ώρα που οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυαν νέο κύμα αεροπορικών βομβαρδισμών εναντίον της χώρας για έβδομη συνεχόμενη νύχτα, σύμφωνα με το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.

Παράλληλα, το πρακτορείο ειδήσεων MEHR μετέδωσε ότι εκρήξεις ακούστηκαν και σε διάφορες νότιες επαρχίες της Ισλαμικής Δημοκρατίας, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την έκταση των ζημιών ή τυχόν θύματα.

Έβδομη συνεχόμενη νύχτα αμερικανικών πληγμάτων κατά του Ιράν

Για έβδομη διαδοχική νύχτα, οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν, διατηρώντας αμείωτη την πίεση προς την Τεχεράνη. Η Κεντρική Διοίκηση των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων (CENTCOM) ανακοίνωσε νέο κύμα πληγμάτων, υποστηρίζοντας ότι στόχος των επιχειρήσεων είναι η περαιτέρω αποδυνάμωση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της χώρας.

Σύμφωνα με τη CENTCOM, η νέα επιχείρηση ξεκίνησε στις 22:00 ώρα Ελλάδας, έπειτα από εντολή του Αμερικανού προέδρου.

Συνεχίζεται ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν

Την ίδια ώρα, οι αμερικανικές δυνάμεις παραμένουν σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, συνεχίζοντας την εφαρμογή του ναυτικού αποκλεισμού σε βάρος του Ιράν.

Η Κεντρική Διοίκηση ανακοίνωσε ακόμη ότι μέσα στο πρώτο τριήμερο από την επαναφορά του αποκλεισμού, τέσσερα εμπορικά πλοία υποχρεώθηκαν να αλλάξουν πορεία, ένα ακόμη ακινητοποιήθηκε, ενώ σε διαφορετικό πλοίο πραγματοποιήθηκε έλεγχος προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τηρούνταν τα προβλεπόμενα μέτρα.

Οι Φρουροί της Επανάστασης ισχυρίζονται ότι ακινητοποίησαν τέσσερα πλοία στα Στενά του Ορμούζ

Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC) ανακοίνωσαν ότι ακινητοποίησαν τέσσερα πλοία τα οποία, σύμφωνα με τους ίδιους, επιχείρησαν να διέλθουν από τα Στενά του Ορμούζ.

Σε ανακοίνωση που μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση, οι IRGC υποστηρίζουν ότι «τις τελευταίες ώρες τέσσερα πλοία που παραβίαζαν τις οδηγίες, με την υποστήριξη του τρομοκρατικού αμερικανικού στρατού, επιχείρησαν να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ και ακινητοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια συνδυασμένης επιχείρησης με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη».

Μέχρι στιγμής, οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί από ανεξάρτητες πηγές, ενώ δεν υπάρχει επίσημη αντίδραση από τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με το περιστατικό.