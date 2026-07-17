Στις φλόγες παραδόθηκαν δύο δεξαμενόπλοια σε θαλάσσια περιοχή νότια των Στενών του Ορμούζ, έπειτα από εκρήξεις που σημειώθηκαν κατά το πέρασμά τους από ζώνη όπου, σύμφωνα με το Ιράν, είχαν τοποθετηθεί νάρκες.

Την πληροφορία μετέδωσε η ιρανική κρατική τηλεόραση, επικαλούμενη ανακοίνωση των Φρουρών της Επανάστασης. Όπως αναφέρεται, οι εκρήξεις εκδηλώθηκαν μόλις τα πλοία ολοκλήρωσαν τη διέλευσή τους από το συγκεκριμένο σημείο.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί στοιχεία για τα ονόματα των πλοίων, το μέγεθος των καταστροφών ή το εάν υπάρχουν τραυματίες και νεκροί.