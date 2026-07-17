Ένας άνδρας εγκλωβίστηκε κάτω από το κάθισμα φορητής χημικής τουαλέτας στο Κάνσας Σίτι, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Στο σημείο έσπευσαν την Τετάρτη πολλά πυροσβεστικά οχήματα και ασθενοφόρο, έπειτα από κλήση για βοήθεια, προκειμένου να απεγκλωβίσουν τον άνδρα, ο οποίος είχε παγιδευτεί στο εσωτερικό της τουαλέτας.

Βίντεο που δημοσιεύθηκαν στην πλατφόρμα Χ δείχνουν τον άνδρα, τα στοιχεία του οποίου δεν έγιναν γνωστά, να ζητά βοήθεια ενώ βρίσκεται εγκλωβισμένος κάτω από το κάθισμα της χημικής τουαλέτας, την ώρα που οι διασώστες προσπαθούσαν να τον απελευθερώσουν.

It does appear like he made it out of the toilet ok.



Here's the footage of him getting hosed down by the firetruck and firefighters…



This has got to be one of the craziest things I've ever seen. pic.twitter.com/7Dv01Eh7a5 — Matt Van Swol (@mattvanswol) July 15, 2026

Χρειάστηκε να κόψουν τη χημική τουαλέτα

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα, οι πυροσβέστες αναγκάστηκαν τελικά να χρησιμοποιήσουν ειδικό εξοπλισμό για να κόψουν τη φορητή τουαλέτα και να απεγκλωβίσουν τον άνδρα, ο οποίος είχε σφηνώσει κάτω από το κάθισμα.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία, με τους διασώστες να απομακρύνουν με ασφάλεια τον άνδρα από τη δύσκολη θέση στην οποία είχε βρεθεί.

Μετά τον απεγκλωβισμό του, ο άνδρας πλύθηκε με νερό από τους πυροσβέστες.