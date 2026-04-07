Πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας κάνουν λόγο για στενή συνεργασία ανάμεσα στη Μόσχα και την Τεχεράνη, με ρωσικές υπηρεσίες πληροφοριών να φέρονται ότι παρέδωσαν στο Ιράν αναλυτικό κατάλογο με 55 κομβικούς ενεργειακούς στόχους στο Ισραήλ.

Τα στοιχεία αυτά, σύμφωνα με τη Jerusalem Post που επικαλείται πηγή με γνώση των ουκρανικών υπηρεσιών, φέρονται να δίνουν τη δυνατότητα για ιδιαίτερα στοχευμένα πλήγματα στο ισραηλινό ενεργειακό δίκτυο.

Η σχετική έκθεση αποτυπώνει την εμβάθυνση των δεσμών μεταξύ των δύο χωρών στον στρατιωτικό και πληροφοριακό τομέα, επισημαίνοντας ότι οι στόχοι έχουν ταξινομηθεί βάσει της σημασίας τους για την ενεργειακή λειτουργία του Ισραήλ.

Πώς κατηγοριοποιούνται οι στόχοι

Στην κορυφή της λίστας βρίσκονται οι πλέον κρίσιμες ενεργειακές εγκαταστάσεις, των οποίων ενδεχόμενη καταστροφή θα μπορούσε να οδηγήσει σε εκτεταμένη αποσταθεροποίηση του εθνικού δικτύου. Μεταξύ αυτών φέρεται να περιλαμβάνεται ο σταθμός παραγωγής ενέργειας Orot Rabin.

Σε δεύτερο επίπεδο εντάσσονται μεγάλοι αστικοί και βιομηχανικοί κόμβοι, κυρίως στο κεντρικό Ισραήλ, που καλύπτουν τις ανάγκες πυκνοκατοικημένων περιοχών.

Τέλος, η τρίτη κατηγορία αφορά τοπικές υποδομές, όπως περιφερειακούς υποσταθμούς και μικρότερες μονάδες παραγωγής που υποστηρίζουν βιομηχανικές δραστηριότητες.

Η εκτίμηση για την ευαλωτότητα του Ισραήλ

Σύμφωνα με τη ρωσική αξιολόγηση, «σε αντίθεση με πολλές ευρωπαϊκές χώρες, το ισραηλινό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό απομόνωσης». Το Ισραήλ λειτουργεί ως «ενεργειακό νησί», χωρίς διασυνδέσεις με γειτονικά κράτη, γεγονός που το καθιστά πιο ευάλωτο. Υπό αυτό το πρίσμα, ακόμη και περιορισμένα πλήγματα σε κρίσιμα σημεία θα μπορούσαν να προκαλέσουν εκτεταμένες διακοπές ρεύματος και σοβαρές τεχνικές βλάβες, δύσκολα αναστρέψιμες.

Προειδοποιήσεις Ζελένσκι για τη συνεργασία Μόσχας – Τεχεράνης

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έχει ήδη εκφράσει ανησυχία για τη σύσφιξη των σχέσεων Ρωσίας και Ιράν, τονίζοντας ότι η «τεχνογνωσία» που αποκτήθηκε στον πόλεμο της Ουκρανίας μεταφέρεται πλέον σε άλλες περιοχές.

«Οι Ρώσοι τους βοήθησαν επίσης, όπως οι Ιρανοί βοήθησαν [τη Ρωσία] στην αρχή του πολέμου, όταν τους έδωσαν τα Shahed», ανέφερε σε συνέντευξή του στη Jerusalem Post. «Απέκτησαν μεγάλη εμπειρία στο πεδίο της μάχης και αυτό επηρεάζει και θα επηρεάσει και άλλες περιοχές».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Ρωσία έχει αρχίσει να προμηθεύει το Ιράν με drones τύπου Shahed που κατασκευάζονται σε ρωσικό έδαφος, σημειώνοντας πως «ρωσικά εξαρτήματα» εντοπίστηκαν σε drone που καταρρίφθηκε πρόσφατα σε χώρα της Μέσης Ανατολής. «Είδαμε κάποια εξαρτήματα είχαν ρωσικά χαρακτηριστικά. Το γνωρίζουμε, γιατί οι Ιρανοί δεν τα παρήγαγαν», είπε χαρακτηριστικά.

Τα πιθανά κίνητρα

Ουκρανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι πίσω από τη φερόμενη μεταφορά πληροφοριών βρίσκονται δύο βασικοί στόχοι: η ενίσχυση του βασικού συμμάχου της Ρωσίας στην περιοχή και η δημιουργία μιας νέας εστίας έντασης στη Μέση Ανατολή, που θα αποσπάσει τη διεθνή προσοχή από τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Η απάντηση της Μόσχας

Από την πλευρά της Ρωσίας, ο πρέσβης στο Ισραήλ, Ανατόλι Βίκτοροφ, απέρριψε τις αιτιάσεις, επισημαίνοντας ότι οι επαφές των δύο χωρών σε ζητήματα ασφάλειας είναι διαχρονικές.

«Η Ρωσία και το Ισραήλ έχουν καθιερώσει εδώ και καιρό επαφές για θέματα εθνικής ασφάλειας. Οι επαφές αυτές διατηρούνται εντατικά μεταξύ των αρμόδιων υπηρεσιών. Τα πιο κρίσιμα ζητήματα συζητούνται στο υψηλότερο επίπεδο. Εκτιμούμε την εμπειρία που έχει συσσωρευτεί σε αυτόν τον τομέα».

Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι «εκπρόσωποι της ρωσικής πολιτικής ηγεσίας έχουν επανειλημμένα απορρίψει τις “κατηγορίες” ότι η χώρα μας παρέχει πληροφορίες στο Ιράν».