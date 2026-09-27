Ο Πάμπλο Ντανιέλ Οσβάλντο παραμένει στην εντατική μετά την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε επειδή είχε πλευριτική συλλογή, η ζωή του όμως δεν κινδυνεύει πλέον, όπως αναφέρουν τα ρεπορτάζ σε Ιταλία και Αργεντινή.

Γεννηθείς στην Αργεντινή και διεθνής με την εθνική ομάδα της Ιταλίας, ο Οσβάλντο ανησύχησε τους πάντες όταν έγινε γνωστό, το Σάββατο (26/9), ότι νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στην εντατική, μετά την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε.

Μία μέρα μετά, όμως, τα νέα είναι ενθαρρυντικά, όπως αναφέρει η ιταλική Tuttosport, καθώς ναι μεν ο 40χρονος πρώην ποδοσφαιριστής παραμένει στην εντατική, είναι εκτός κινδύνου όμως πλέον, χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των γιατρών.

Η αδερφή του ήταν αυτή που βρήκε τον Οσβάλντο σε κακή κατάσταση στο σπίτι του και τον μετέφερε στο νοσοκομείο όπου διαγνώστηκε με πλευριτική συλλογή και μπήκε στο χειρουργείο, με τους γιατρούς να τονίζουν ότι τον πρόλαβαν πριν γίνουν πιο δύσκολα τα πράγματα.

Ο πρώην επιθετικός της εθνικής Ιταλίας έχει πλέον τις αισθήσεις του, παραμένει όμως στο νοσοκομείο και οι γιατροί θα συνεχίσουν τις εξετάσεις για να διαπιστώσουν πώς προέκυψε το πρόβλημα υγείας.