Δύσκολες ώρες για τον Πάμπλο Ντανιέλ Οσβάλντο, πρώην επιθετικό της εθνικής Ιταλίας, καθώς νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στην εντατική μετά την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε επειδή είχε πλευριτική συλλογή.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του o Οσβάλντο, γεννηθείς στην Αργεντινή αλλά διεθνής με την Ιταλία, αγωνίστηκε σε Ουρακάν, Αταλάντα, Λέτσε, Φιορεντίνα, Μπολόνια, Εσπανιόλ, Ρόμα, Σαουθάμπτον, Γιουβέντους, Ίντερ, Μπόκα Τζούνιορς, Πόρτο και Μπάνφιλντ.

Επιθετικός που μπορούσε να βάλει γκολάρες, αλλά και να χάσει γκολ που έμοιαζαν σίγουρα, ο Οσβάλντο έζησε διάφορες καταστάσεις κατά τη διάρκεια της καριέρας του και τώρα, έχοντας κρεμάσει πλέον τα παπούτσια του, ζει την πιο δύσκολη της ζωής του.

Όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ της Αργεντινής, η αδερφή του τον βρήκε σε κακή κατάσταση στο σπίτι του και τον πήγε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε πως είχε πλευριτική συλλογή. Ο Οσβάλντο είχε δυσφορία και πόντους στο στήθος για αρκετές μέρες και ο λόγος, τελικά, ήταν η μεγάλη ποσότητα υγρού στον πνεύμονα.

Οι γιατροί τον έβαλαν αμέσως στο χειρουργείο και πλέον νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στην εντατική, με τους απανταχού ποδοσφαιρόφιλους να του στέλνουν τις ευχές τους ώστε να βγει νικητής από αυτή τη μάχη.