Στην Αθήνα βρίσκεται από το βράδυ του Σαββάτου (12/9) ο Ανάς Σαλάχ-Εντίν και την Κυριακή (13/9) θα ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στον Παναθηναϊκό, ο οποίος συμφώνησε με τη Ρόμα για τον δανεισμό του με οψιόν αγοράς.

Λίγα 24ωρα πριν το τέλος της μεταγραφικής περιόδου οι «πράσινοι» είναι έτοιμοι να αποκτήσουν ακόμη έναν παίκτη, με την ΠΑΕ να έχει ξοδέψει δεκάδες εκατ. ευρώ καθώς η κατάκτηση του πρωταθλήματος αποτελεί αυτοσκοπό.

Το «τριφύλλι» συμφώνησε σε όλα με τη Ρόμα για τον δανεισμό του 24χρονου Μαροκινού αριστερού μπακ, έχοντας και οψιόν αγοράς του. Σύμφωνα με τους Ιταλούς δημοσιογράφους το ποσό της οψιόν είναι στα 7 εκατ. ευρώ, από την ΠΑΕ όμως δεν επιβεβαιώνεται αυτό και κάνουν λόγο για μικρότερο ποσό.

Όπως και να έχει, το βράδυ του Σαββάτου (12/9) ο Σαλάχ-Εντίν προσγειώθηκε στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» και την Κυριακή (13/9) θα περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, θα υπογράψει το συμβόλαιό του και στη συνέχεια θα πάει στο ΟΑΚΑ για να παρακολουθήσει από κοντά το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τον Παναιτωλικό.