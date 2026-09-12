Σε προφορική συμφωνία τόσο με τη Ρόμα, όσο και με τον Σαλάχ-Εντίν, ήρθε ο Παναθηναϊκός για να αποκτήσει τον διεθνή Μαροκινό αριστερό μπακ με την μορφή του δανεισμού και με οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι.

Μάλιστα, ο 24χρονος μπακ αναμένεται απόψε στην Αθήνα ώστε να περάσει από τις απαιτούμενες εξετάσεις και εφόσον δεν σημειωθεί κάποιο απρόοπτο να υπογράψει το συμβόλαιό του με τον Παναθηναϊκό αύριο Κυριακή (13/09).

Ο Σαλάχ-Εντίν γεννήθηκε στο Άμστερνταμ και ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά στα τμήματα υποδομής της ΑΖ Άλκμααρ. Ακολούθως μετακόμισε στον Άγιαξ, όπου πέρασε διαδοχικά από τα κλιμάκια Κ17, Κ19 και Κ21. Μάλιστα κατέγραψε και 10 συμμετοχές με τον Άγιαξ, σε Eredivisie και Europa League.

Στην συνέχεια πήγε στην Τβέντε η οποία του έδωσε την ευκαιρία να ξεχωρίσει και ο Σαλάχ-Εντίν έκανε συνολικά 52 συμμετοχές με 2 γκολ και 6 ασίστ. Οι εμφανίσεις του με την Ολλανδική ομάδα έκαναν τη Ρόμα να βγάλει από τα ταμεία της 8.500.000 ευρώ για να τον αποκτήσει τον Φεβρουάριο του 2025.

Στην Ρόμα όμως δεν κατάφερε να καθιερωθεί, παίζοντας μόνο τρία ματς και σύντομα επέστρεψε στην Ολλανδία, καθώς την σεζόν 2025/26 αγωνίστηκε ως δανεικός στην PSV Αϊντχόφεν παίζοντας 25 αγώνες με απολογισμό 1 ασίστ.

Ο Σαλάχ-Εντίν έχει καταφέρει να κερδίσει τη θέση του στην Εθνική ομάδα του Μαρόκου, με την οποία και μετρά 13 συμμετοχές από τον Νοέμβριο του 2025. Μάλιστα, ήταν παρών και στο Μουντιάλ 2026, καταγράφοντας 4 συμμετοχές, κόντρα σε Βραζιλία, Αϊτή, Ολλανδία και Γαλλία.