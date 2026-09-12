Το ποσό που θα πρέπει να πληρώσει ο Παναθηναϊκός για να αγοράσει τον Ανάς Σαλάχ-Εντίν από τη Ρόμα αποκάλυψε ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο.

Ο Μαροκινός αριστερός μπακ είχε απασχολήσει τον Ολυμπιακό κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, τελικά όμως θα έρθει στην Ελλάδα για να φορέσει τα πράσινα, καθώς υπάρχει πλέον συμφωνία ανάμεσα σε όλες τις πλευρές.

Μια συμφωνία που προβλέπει ότι το «τριφύλλι» θα πάρει ως δανεικό τον Σαλάχ-Εντίν, διατηρώντας παράλληλα και οψιόν αγοράς του. Όσο για το ποσό; Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στα social media ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο, είναι στα 7 εκατ. ευρώ ενώ προβλέπεται και ένα εκατ. ευρώ ως μπόνους.

Αν ο Παναθηναϊκός, έπειτα από όσα δει κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν, αποφασίσει να κάνει χρήση της οψιόν αγοράς και δώσει αυτό το ποσό στη Ρόμα, ο Σαλάχ-Εντίν θα υπογράψει συμβόλαιο για τέσσερα χρόνια.

Ο 24χρονος Μαροκινός αριστερός μπακ, ο οποίος την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε ως δανεικός στην Αϊντχόφεν, αναμένεται το βράδυ του Σαββάτου (12/9) στην Αθήνα και την Κυριακή (13/9) θα περάσει ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει.