Στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού βρίσκεται τις τελευταίες ώρες ο Ανάς Σαλάχ-Εντίν της Ρόμα, ο οποίος δεν βρίσκεται στα πλάνα του Τζιαν Πιέρο Γκασπερίνι για τη νέα σεζόν.

Οι «πράσινοι» βρίσκονται σε επικοινωνία τόσο με τον ποδοσφαιριστή, αλλά και με τους «τζιαλορόσι» ώστε να καταφέρουν να τον κάνουν δικό τους, ενισχύοντας έτσι την αριστερά πλευρά της άμυνας τους.

Μάλιστα σύμφωνα με τους Ιταλούς και το «Sky Sport», ο Μαροκινός μπακ αναμένεται να αποφασίσει άμεσα για το μέλλον του και αν θα πει το «ναι» στον Παναθηναϊκό, με τη μεταγραφή να πιθανολογείται πως είναι για δανεισμό με υποχρεωτική οψιόν το ερχόμενο καλοκαίρι.