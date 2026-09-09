Ο Λιονέλ Μέσι φέρεται να έχει καταλήξει σε κατ’ αρχήν συμφωνία με τους ιδιοκτήτες της Ελντένσε, προκειμένου να αποκτήσει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της ομάδας της Segunda División. Η ολοκλήρωση του deal αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες.

Σε μια σημαντική επιχειρηματική κίνηση στον χώρο του ποδοσφαίρου προχωρά ο Λιονέλ Μέσι, καθώς βρίσκεται πολύ κοντά στο να αποκτήσει τον έλεγχο της Ελντένσεκαι να γίνει ο μεγαλομέτοχος του ισπανικού συλλόγου.

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το ισπανικό πρακτορείο EFE από πηγές με γνώση των διαπραγματεύσεων, ο Αργεντινός αστέρας έχει φτάσει σε κατ’ αρχήν συμφωνία με τη σημερινή ιδιοκτησία της Ελντένσε για την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου.

Η συμφωνία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί τυπικά, καθώς απομένουν οι τελευταίες νομικές και συμβατικές διαδικασίες. Μεταξύ αυτών βρίσκεται και η ολοκλήρωση του απαραίτητου οικονομικού και νομικού ελέγχου, ενώ για να προχωρήσει η μεταβίβαση θα απαιτηθεί και η σχετική έγκριση από το Ανώτατο Συμβούλιο Αθλητισμού της Ισπανίας (CSD).

Εφόσον όλα εξελιχθούν σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η συναλλαγή αναμένεται να επισημοποιηθεί μέσα στις επόμενες ημέρες. Παράλληλα, θα πρόκειται για την πρώτη φορά που ο Μέσι θα αποκτήσει την ιδιοκτησία επαγγελματικού ποδοσφαιρικού συλλόγου στην Ισπανία.

Η Ελντένσε αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία του ισπανικού ποδοσφαίρου και δεν έχει ξεκινήσει με τον καλύτερο τρόπο τη φετινή σεζόν. Έπειτα από τέσσερις αγωνιστικές παραμένει χωρίς νίκη και βρίσκεται στην 20ή θέση της βαθμολογίας με δύο βαθμούς. Έχει γνωρίσει την ήττα από Αλμερία και Λεγανές, ενώ απέσπασε ισοπαλίες απέναντι σε Κάντιθ και Μαγιόρκα.

Η συγκεκριμένη κίνηση δεν αποτελεί την πρώτη επένδυση του Μέσι σε ισπανικό ποδοσφαιρικό σύλλογο. Τον περασμένο Απρίλιο είχε αποκτήσει την Ουνιό Εσπορτίβα Κορνεγιά, ομάδα της Καταλονίας που συμμετέχει στην Tercera RFEF, την πέμπτη βαθμίδα του ισπανικού ποδοσφαίρου.

Ο Μέσι εξακολουθεί να αγωνίζεται στο MLS με τη φανέλα της Ίντερ Μαϊάμι, ωστόσο το τελευταίο διάστημα έχει αρχίσει να ενισχύει αισθητά την παρουσία του και σε επιχειρηματικό επίπεδο στο άθλημα που σημάδεψε την καριέρα του.