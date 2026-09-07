Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν κατάφερε να διεκδικήσει την πρόκριση στα προημιτελικά του US Open, καθώς ηττήθηκε με 3-0 σετ από τον Μπεν Σέλτον. Ο Έλληνας τενίστας, ο οποίος αντιμετώπισε προβλήματα αδιαθεσίας κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης και χρειάστηκε ιατρική βοήθεια στο δεύτερο σετ, δεν μπόρεσε να βάλει δύσκολα στον 23χρονο Αμερικανό.

Ο Σέλτον επικράτησε με 6-2, 6-3, 6-4 σε μία ώρα και 52 λεπτά και πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση, όπου θα αναμετρηθεί με τον Κάρλος Αλκαράθ.

Η επιστροφή του Τσιτσιπά στο Arthur Ashe, για τον αγώνα του τέταρτου γύρου, δεν εξελίχθηκε όπως αναμενόταν. Από τα πρώτα λεπτά ο Αμερικανός είχε τον έλεγχο, ενώ ο 28χρονος Έλληνας δυσκολεύτηκε να βρει σταθερό ρυθμό και να απειλήσει ουσιαστικά τον αντίπαλό του.

Γρήγορο προβάδισμα για τον Σέλτον

Ο Σέλτον μπήκε δυνατά στο παιχνίδι και κατέκτησε εύκολα το πρώτο game, πριν δημιουργήσει διπλό break point στο σερβίς του Τσιτσιπά. Εκμεταλλεύτηκε αμέσως την πρώτη ευκαιρία και πήρε προβάδισμα 2-0. Με ακόμη ένα άνετο service game έφθασε στο 3-0 μέσα σε μόλις εννέα λεπτά.

Ο Τσιτσιπάς βρέθηκε ξανά υπό πίεση, καθώς ο Αμερικανός προηγήθηκε με 0-30, όμως κατάφερε να αντιδράσει και, μετά το αβαντάζ, να πάρει το game μειώνοντας σε 3-1.

Ο Σέλτον συνέχισε να κρατά χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία τα service games του και έφθασε στο 4-1. Ο Τσιτσιπάς είχε τρεις winners στο έκτο game και κατάφερε να μειώσει σε 4-2.

Με το ποσοστό του πρώτου σερβίς να φθάνει στο 74%, ο Αμερικανός εξακολούθησε να μην αντιμετωπίζει προβλήματα στα δικά του games. Έκανε το 5-2, ενώ ο Τσιτσιπάς αναζητούσε χωρίς επιτυχία τρόπο να αλλάξει την εικόνα της αναμέτρησης. Με 2/2 στα break points, ο Σέλτον έκλεισε τελικά το πρώτο σετ με 6-2.

Ιατρικό τάιμ άουτ και δεύτερο σετ στον Σέλτον

Στο ξεκίνημα του δεύτερου σετ ο Τσιτσιπάς προσπάθησε να αντιδράσει και απάντησε στο προβάδισμα του Σέλτον με love game, κάνοντας το 1-1. Παρότι το πρώτο του σερβίς βρισκόταν μόλις στο 38%, πήρε ακόμη ένα love game και ισοφάρισε σε 2-2.

Στο πέμπτο game, ο Έλληνας έφθασε από το 40-15 στο 40-40, αλλά δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει την ανατροπή και ο Σέλτον πήρε ξανά το προβάδισμα με 3-2.

Ο Τσιτσιπάς προσπαθούσε να παραμείνει μέσα στο σετ, όμως ο Αμερικανός συνέχιζε να βρίσκει λύσεις. Σε ένα ράλι 24 χτυπημάτων χρησιμοποίησε drop shot, δημιούργησε το τρίτο break point του και το αξιοποίησε, φθάνοντας στο 4-2.

Ο Σέλτον συνέχισε με άσο και winner μετά το 30-30 στο έβδομο game, για να κάνει το 5-2. Στη συνέχεια ο Τσιτσιπάς ζήτησε ιατρικό τάιμ άουτ, με τους γιατρούς να του χορηγούν παυσίπονα. Επέστρεψε άμεσα στο court και με νέο love game μείωσε σε 5-3.

Shelton with the drop shot!



He takes the first set 6-2. pic.twitter.com/2kHZX2aOa7 — US Open Tennis (@usopen) September 6, 2026

Ωστόσο, η κατάσταση δεν άλλαξε. Ο Σέλτον έφθασε στο 40-15 και με winner ολοκλήρωσε το σετ με 6-3, αποκτώντας προβάδισμα δύο σετ.

Ο Σέλτον ολοκλήρωσε τη δουλειά στο τρίτο σετ

Στο τρίτο σετ ο Τσιτσιπάς πήρε αρχικά το προβάδισμα, όμως ο Σέλτον αντέδρασε άμεσα. Στο τρίτο game έφθασε στο 0-40 και, στην τρίτη ευκαιρία του, πέτυχε το τέταρτο break της αναμέτρησης, περνώντας μπροστά με 2-1.

Ο Αμερικανός συνέχισε να έχει τον έλεγχο και με love game έφθασε στο 4-2. Το καλό του σερβίς παρέμεινε βασικό όπλο του και με άνεση πήρε το game για το 5-3.

What a shot from Ben Shelton to take the second set 6-3! pic.twitter.com/6f7RmvdXRE — US Open Tennis (@usopen) September 7, 2026

Ο Τσιτσιπάς δεν εγκατέλειψε την προσπάθεια και μείωσε σε 5-4, όμως ο Σέλτον είχε πλέον την ευκαιρία να σερβίρει για τη νίκη. Δεν την άφησε να πάει χαμένη, κατέκτησε το game, έκλεισε το τρίτο σετ με 6-4 και μαζί εξασφάλισε την πρόκρισή του στα προημιτελικά του US Open, όπου θα αντιμετωπίσει τον Κάρλος Αλκαράθ.