Στην Κύπρο βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα ο Τάσος Μπακασέτας για να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του με την φανέλα του ΑΠΟΕΛ.

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός ήταν εκτός πλάνων του Τζέικομπ Νίστρουπ στον Παναθηναϊκό, με αποτέλεσμα να αναζητά τον επόμενο σταθμό του.

Έτσι, ο Τάσος Μπακασέτας συμφώνησε με τον ΑΠΟΕΛ θα περάσει από ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και στην συνέχεια θα υπογράψει το νέο συμβόλαιό του με την ομάδα της Λευκωσίας.

Στον ΑΠΟΕΛ προπονητής είναι ο Νίκος Παπαδόπουλος, ενώ στο ρόστερ βρίσκονται οι Ντάνιελ Μαντσίνι, Φίλιπ Τζούριτσιτς και Δημήτρης Λημνιός.