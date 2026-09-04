Σε αντίθεση με το παραδοσιακό και αυστηρό Wimbledon, το κομψό Roland Garros ή το πιο χαλαρό Australian Open, το US Open έχει αποκτήσει τη δική του ξεχωριστή ταυτότητα. Στο Flushing Meadows οι αγώνες συνοδεύονται από τις φωνές χιλιάδων θεατών, μουσική στα διαλείμματα, αεροπλάνα που περνούν πάνω από τις εγκαταστάσεις και, φυσικά, τις μυρωδιές από μπέργκερ και hot dogs.

Η ένταση του κοινού είναι τέτοια που ακόμη και κορυφαίοι παίκτες χρειάζονται χρόνο για να προσαρμοστούν. Η Κέρμπερ θυμήθηκε την πρώτη της εμφάνιση στο Arthur Ashe Stadium απέναντι στη Σερένα Γουίλιαμς, περιγράφοντας την εμπειρία ως «τρελή». Η Γερμανίδα, που κατέκτησε τον τίτλο το 2016, στάθηκε ιδιαίτερα στον θόρυβο που δεν σταματά ούτε στιγμή.

Χαρακτηριστική ήταν και η περίπτωση του Άρθουρ Φέρι. Ο Βρετανός χρησιμοποίησε ωτοασπίδες κατά τη διάρκεια της αναμέτρησής του με τον Λορέντσο Μουζέτι, προκειμένου να περιορίσει την ένταση και να παραμείνει συγκεντρωμένος.

Η Νέα Υόρκη, όμως, έχει και τις… ιδιαίτερες μυρωδιές της. Τα τελευταία χρόνια, το άρωμα από burgers και λουκάνικα έχει αποκτήσει έναν απρόσμενο ανταγωνιστή: τη μυρωδιά κάνναβης, η οποία είναι πλέον ιδιαίτερα αισθητή σε ορισμένα σημεία των εγκαταστάσεων μετά τη νομιμοποίησή της στην πολιτεία το 2021.

Για αρκετούς παίκτες, πάντως, αυτό ακριβώς είναι που κάνει το US Open μοναδικό. Ο Μπεν Σέλτον έχει χαρακτηρίσει την ατμόσφαιρα ξεχωριστή, υπογραμμίζοντας ότι πουθενά αλλού στο τένις δεν ακούγονται 20.000 άνθρωποι να φωνάζουν το όνομα ενός παίκτη.

Ακόμη και ο Άλεξ ντε Μινόρ αναγνωρίζει τη μοναδικότητα της διοργάνωσης, αν και προτιμά να βρίσκει πιο ήσυχα σημεία μακριά από τον θόρυβο της πόλης. Όσο για τη μυρωδιά από τα burgers, η απάντησή του ήταν μάλλον απλή: εφόσον μπορεί να φάει ένα, τότε όλα είναι μια χαρά.