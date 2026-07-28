Ο Ρομπέρτο Μαντσίνι είναι ο εκλεκτός της ιταλικής ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας για την τεχνική ηγεσία της Εθνικής Ιταλίας. Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, οι δύο πλευρές κατέληξαν σε οριστική συμφωνία, με τον 61χρονο προπονητή να επιστρέφει στον πάγκο της «Σκουάντρα Ατζούρα» για δεύτερη θητεία.

Η απόφαση ελήφθη μετά την οριστική κατάρρευση των επαφών με τον Αντρέα Πίρλο, με την ομοσπονδία να στρέφεται σε μια γνώριμη και επιτυχημένη λύση, έχοντας ως βασική επιδίωξη την επιστροφή της Ιταλίας σε τελική φάση Μουντιάλ.

Ο Μαντσίνι είχε καθοδηγήσει την εθνική ομάδα από το 2018 έως το 2023, γράφοντας ιστορία με την κατάκτηση του Euro 2020, το οποίο διεξήχθη το 2021 λόγω της πανδημίας, μετά τη νίκη επί της Αγγλίας στον τελικό με 4-3 στα πέναλτι (1-1 στην κανονική διάρκεια).

Μετά την αποχώρησή του από την Ιταλία εργάστηκε στην Εθνική Σαουδικής Αραβίας και στη συνέχεια στην Αλ Σαντ, πριν αποφασίσει να επιστρέψει στον πάγκο της εθνικής ομάδας της χώρας του.