Το ιταλικό ποδόσφαιρο περνά μία ακόμη περίοδο έντονης αναταραχής, καθώς το σχέδιο ανασυγκρότησης της εθνικής ομάδας δέχθηκε ισχυρό πλήγμα λίγες μόλις ημέρες μετά την έναρξή του. Οι Πάολο Μαλντίνι και Λεονάρντο υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους, ύστερα από τη διαφωνία που προέκυψε σχετικά με την επιλογή του νέου ομοσπονδιακού τεχνικού.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην Ιταλία, η ρήξη προκλήθηκε όταν ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Τζιοβάνι Μαλαγκό, αποφάσισε ότι ο Αντρέα Πίρλο δεν αποτελούσε πλέον υποψήφιο για τη θέση του προπονητή. Η εξέλιξη αυτή ανέτρεψε τον σχεδιασμό του Μαλντίνι, ο οποίος επιθυμούσε να έχει κεντρικό ρόλο στη διαμόρφωση του νέου ποδοσφαιρικού μοντέλου της «σκουάντρα ατζούρα».

Ο πρώην αρχηγός της εθνικής Ιταλίας θεωρούσε ότι ο τεχνικός διευθυντής έπρεπε να αποτελεί το βασικό σημείο αναφοράς του πρότζεκτ, με τον ομοσπονδιακό προπονητή να λειτουργεί μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Η συγκεκριμένη προσέγγιση, ωστόσο, προκάλεσε διαφορετικές ερμηνείες ως προς τις αρμοδιότητες κάθε πλευράς, οδηγώντας τελικά στο αδιέξοδο.

Παράλληλα, ασκείται κριτική και στον Μαλαγκό για τον χειρισμό της υπόθεσης. Αρχικά επιχείρησε να εξετάσει την εξαιρετικά δύσκολη περίπτωση του Πεπ Γκουαρδιόλα, δημιουργώντας υψηλές προσδοκίες, πριν η συζήτηση επιστρέψει στο όνομα του Πίρλο. Η εξέλιξη αυτή, σύμφωνα με τα ιταλικά δημοσιεύματα, έκανε ακόμη πιο δύσκολη τη διαχείριση της κατάστασης.

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, ο Αντόνιο Κόντε εμφανίζεται ως η πιο ισχυρή επιλογή για την τεχνική ηγεσία της εθνικής Ιταλίας. Εναλλακτική λύση παραμένει ο Ρομπέρτο Μαντσίνι, όμως η αποχώρησή του από την εθνική για να βρεθεί στη Σαουδική Αραβία εξακολουθεί να προκαλεί αντιδράσεις, γεγονός που δυσκολεύει ένα πιθανό σενάριο επιστροφής.

Την ίδια στιγμή, το όνομα του Τζόρτζιο Κιελίνι ακούγεται έντονα για τη θέση του τεχνικού διευθυντή, σε ένα μοντέλο που θα δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην ανάπτυξη των νεαρών ποδοσφαιριστών και στη δημιουργία κοινής αγωνιστικής φιλοσοφίας σε όλες τις εθνικές ομάδες. Το ζητούμενο για την ιταλική ομοσπονδία είναι πλέον να ληφθούν γρήγορα οι σωστές αποφάσεις, ώστε η «σκουάντρα ατζούρα» να επιστρέψει σε τροχιά επιτυχιών.