Ο Χρήστος Τζόλης είναι και επίσημα παίκτης της Αρσεναλ με τους «κανονιέρηδες» να δίνουν 40 εκατομμύρια ευρώ στην Μπριζ για να τον κάνουν δικό τους με τον Έλληνα εξτρέμ να υπογράφει συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας.

Ο Τζόλης μετράει αντίστροφα για το ντεμπούτο του, με την ομάδα του Λονδίνου να δίνει στον κόσμο μια γεύση από τον Έλληνα μεσοεπιθετικό μέσω ενός video.

Συγκεκριμένα, η Άρσεναλ δημοσίευσε το backstage από την πρώτη ημέρα του Έλληνα άσου στο Λονδίνο, δείχνοντας στιγμές από την φωτογράφηση, την ξενάγηση αλλά και την συνάντηση με τον Μικέλ Αρτέτα.