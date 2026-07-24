Ο Παναθηναϊκός επιταχύνει τις κινήσεις του για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής, έχοντας φέρει σε ιδιαίτερα προχωρημένο στάδιο την υπόθεση του Κινγκς Κάνγκουα από τη Χάποελ Μπερ Σεβά.

Οι «πράσινοι» έχουν ήδη εξασφαλίσει τη θετική απάντηση του 27χρονου διεθνούς μέσου και πλέον εμφανίζονται κοντά σε συμφωνία και με την ισραηλινή ομάδα, καθώς οι δύο πλευρές έχουν βρει κοινό έδαφος στις διαπραγματεύσεις.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η πρόταση του Παναθηναϊκού αγγίζει τα 4 εκατομμύρια ευρώ, ενώ σημαντικό ρόλο στις συζητήσεις έχει παίξει και η στάση του «τριφυλλιού» να επιτρέψει στον ποδοσφαιριστή να αγωνιστεί με τη Χάποελ Μπερ Σεβά στα προκριματικά του Champions League, πριν ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στην Ελλάδα.

Ο Κάνγκουα αποτελούσε μεταγραφικό στόχο του Παναθηναϊκού εδώ και αρκετούς μήνες, με τους ανθρώπους της ομάδας να παρακολουθούν στενά την περίπτωσή του. Μάλιστα, ο ποδοσφαιριστής είχε δώσει ήδη από τα τέλη της άνοιξης τη συγκατάθεσή του για τη μεταγραφή, περιμένοντας να ωριμάσουν οι συνθήκες ώστε να ολοκληρωθεί η συμφωνία.