Ο Παναθηναϊκός στρέφει την προσοχή του σε πιο ρεαλιστικές λύσεις για την ενίσχυση του κέντρου, καθώς η υπόθεση του Ματίας Γένσεν φαίνεται να απομακρύνεται. Οι «πράσινοι» δεν είναι διατεθειμένοι να παρατείνουν την αναμονή για τον Δανό χαφ και ενεργοποιούν πλέον τις εναλλακτικές επιλογές τους.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, στο προσκήνιο βρίσκεται ο Κινγκς Κάνγκουα της Χάποελ Μπερ Σεβά, ένας ποδοσφαιριστής που είχε απασχολήσει έντονα και την ΑΕΚ στο πρόσφατο παρελθόν, χωρίς όμως να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του.

Ο 27χρονος διεθνής από τη Ζάμπια δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2028, ενώ η χρηματιστηριακή του αξία υπολογίζεται κοντά στα 3,8 εκατ. ευρώ. Οι οικονομικές του απαιτήσεις δεν θεωρούνται απαγορευτικές, γεγονός που καθιστά την περίπτωσή του πιο προσιτή σε σχέση με εκείνη του Γένσεν.

Στο «τριφύλλι» εκτιμούν ότι η συγκεκριμένη υπόθεση μπορεί να προχωρήσει πιο γρήγορα, καθώς η ομάδα δεν θέλει να αφήσει κενό στη μεσαία γραμμή ενόψει των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Κάνγκουα αγωνίστηκε πρόσφατα με τη Χάποελ Μπερ Σεβά απέναντι στη Βίκινγκουρ Ρέικιαβικ, για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League. Ο Ζαμπιανός μέσος έμεινε στον αγωνιστικό χώρο για 71 λεπτά και σημείωσε το μοναδικό γκολ της ομάδας του στην εκτός έδρας ήττα με 2-1.