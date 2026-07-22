Δεκατρία χρόνια μετά τη στιγμή που έγινε σημείο αναφοράς για την καριέρα του, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρέθηκε ξανά στο μέρος όπου είχε εκφράσει για πρώτη φορά δημόσια το μεγάλο του όνειρο.

Το 2013, ως παίκτης του Φιλαθλητικού, ο «Greek Freak» είχε δηλώσει στον Τζόναθαν Γκίβονι του Draft Express: «Θέλω να γίνω παίκτης του NBA». Μια φράση που τότε ακουγόταν σαν φιλοδοξία ενός νεαρού ταλέντου, αλλά λίγα χρόνια αργότερα μετατράπηκε σε πραγματικότητα με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο.

Ο Αντετοκούνμπο όχι μόνο κατάφερε να αγωνιστεί στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, αλλά εξελίχθηκε σε έναν από τους μεγαλύτερους σταρ της λίγκας, κατακτώντας τίτλους και ατομικές διακρίσεις.

Περίπου 13 χρόνια μετά εκείνη τη συνέντευξη, επέστρεψε στο ίδιο ακριβώς σημείο, σε ένα συγκινητικό στιγμιότυπο που κατέγραψε και δημοσίευσε ο γνωστός δημιουργός περιεχομένου Τρίσταν Τζας, θυμίζοντας από πού ξεκίνησε το ταξίδι του μέχρι την κορυφή.