Η Εθνική Αγγλίας έχει ένα ακόμη παιχνίδι μπροστά της αυτό με την Γαλλία για τον μικρό τελικό του Μουντιάλ 2026, ωστόσο άπαντες στέκονται στον τρόπο που ήρθε η ήττα στον ημιτελικό από την Αργεντινή.

Στον Τόμας Τουχελ έχει ασκηθεί μεγάλη κριτική για τον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας του με τον ίδιο τον Γερμανό τεχνικό να απαντάει πως δεν μετάνιωσε για τις επιλογές του.

Αναλυτικά όσα είπε ο Τόμας Τούχελ:

«Δεν μετανιώνω για τις αποφάσεις μου, είναι μία πληγή που κουβαλάμε πάνω μας. Είναι μια πολύ οδυνηρή ήττα και πρέπει να ζήσουμε με αυτήν την ήττα. Όχι οι κριτικοί, όχι οι ειδικοί, όχι τα μέλη των οικογενειών μας που υποφέρουν επίσης μαζί μας και θέλουν μόνο το καλύτερο για εμάς, αλλά βασικά είμαστε εμείς. Θα το ξεπεράσουμε. Θα το χρησιμοποιήσουμε. Έχουμε ένα κενό που πρέπει να κλείσουμε, και το γνωρίζουμε αυτό, και εκεί είναι που εστιάζουμε.

Αν κάποιος αναλάβει την ευθύνη, αναλαμβάνω εγώ την ευθύνη. Είμαι ο προπονητής. Δεν μετανιώνω για τις αποφάσεις μου, γιατί ένιωσα πως γίναμε παθητικοί. Ένιωσα πως το μομέντουμ άλλαξε το ματς.

Πήρα αρκετές αποφάσεις, εμπιστευόμενος το ένστικτό μου, τη διαίσθησή μου, την εμπειρία μου, εμπιστευόμενος την ανταγωνιστικότητά μου. Και πήρα την απόφαση για να βοηθήσω την ομάδα και να πετύχω το αποτέλεσμα.

Δεν πετύχαμε το αποτέλεσμα, οπότε αναλαμβάνω, φυσικά, την ευθύνη για αυτές τις αποφάσεις. Αλλά οι αποφάσεις λαμβάνονται υπό πίεση. Οι αποφάσεις λαμβάνονται εντός του παιχνιδιού. Αυτή είναι η ζωντανή καθοδήγηση εντός του παιχνιδιού» ανέφερε χαρακτηριστικά.